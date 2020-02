Cinema

Tret de sortida al VOC►2020, una mostra que es veurà a més de 30 seus dels Països Catalans i d’Europa

La 4a edició dels Premis VOC► –Versió Original en Català-, premis i mostra especialitzada en curtmetratges de ficció i documentals en llengua catalana que organitza Òmnium Cultural, va arrencar ahir al vespre al CineBaix de Sant Feliu de Llobregat amb la primera sessió de la mostra. L'acte va comptar amb la presència de Jordi Cuixart, vicepresident d'Òmnium; Lídia Muñoz, alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat; Roser Sebastià, de la Junta d'Òmnium; i Marta Aguilar, creadora escènica i presentadora de l'acte.

Avui s'estrenarà la segona sessió. La Mostra programa dues sessions amb els finalistes d'aquesta edició: 10 curtmetratges de ficció i 4 curtmetratges documentals que competiran pels diferents premis del certamen: premi del jurat al millor curtmetratge documental, dotat amb 4.000 €; premi del públic al millor curtmetratge documental, amb 1.000 €; premi del jurat al millor curtmetratge de ficció, amb 4.000 €; i premi del públic al millor curtmetratge de ficció, amb 1.000 €.

Marta Aguilar, creadora escènica, va ser l'encarregada de presentar l'acte. Va reivindicar el paper de la cultura al territori alhora que ha defensat "una mostra que treballa i existeix per extirpar la intolerància, per una societat diversa i plural".

Tot seguit, Roser Sebastià, de la Junta d'Òmnium i responsable del VOC►, va remarcar la oportunitat "de l'eclosió digital com un repte i una oportunitat i no com un problema per a una llengua que d'entrada sembla desafavorida en aquest sector". Sebastià també ha volgut recordar els cinc projectes de la categoria Sala Oberta presentats dilluns passat a la Filmoteca de Catalunya, una novetat dels Premis VOC► d'enguany.

El següent torn de parlaments ha estat per Lídia Muñoz, alcaldessa de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que tot agraïnt que la inauguració s'hagi dut a terme a la seva localitat , ha volgut remarcar la consolidació del CineBaix com un projecte voluntari "gràcies al qual la cultura en majúscules arriba a Sant Feliu. Més de 80.000 persones han visitat el cinema l'any passat". La batllessa ha recordat la importància de les dues entitats, Òmnium Sant Feliu i CineBaix, les dues entitats culturals amb més força de Sant Feliu.

"No ens podem conformar amb un 2% de cinema en català. Tampoc amb només un 1% del pressupost de cultura de la Generalitat destinat al cinema en català". Marcel Mauri expressava així el seu malestar i la lluita d'Òmnium Cultural per millorar el greu estat de l'audiovisual en català. Mauri també ha portat a la sala les paraules del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat al centre Penitenciari de Lledoners i condemnat a 9 anys de presó per exercir drets fonamentals, que ha estat molt present a la sessió inaugural del VOC►, un projecte amb el qual assegura "reivindiquem que el sector de l'audiovisual és estructura de país". "No defugim la responsabilitat de promoure la producció de qualitat en català", ha assegurat Cuixart, "mentre demanem també que es destini el 2% del pressupost públic a cultura". A través d'una carta llegida pel viceprensident d'Òmnium, Marcel Mauri, el president d'Òmnium ha fet una crida a protegir i apostar per la creació en català perquè "estimar la societat passa per estimar els drets dels seus parlants, i la llengua és un gran estímul per fer créixer l'autoestima col·lectiva".

En aquesta primera sessió, la sala plena ha pogut gaudir dels curtmetratges Hawaii, Ferides, Unburied, Vaca i Ophelia i els documentals Dins la lluna i Sense Filtres. En la segona sessió de demà dia 7 es podran veure els documentals Negre de Merda, Confeso i Savis de L'Horta i les ficcions El Dol, Bruna, Alirón i Sòl.

Els curtmetratges finalistes

Documental

DINS LA LLUNA. 2019. Joan Cabré i Miret. Barcelonès. Estrena VOC.

NEGRE DE MERDA. 2018. Manel Serrat Segovia. Pla de l'Estany. Guanyador DocsBarcelona.

SAVIS DE L'HORTA. 2018. David Segarra. València. 18 nominacions, 9 premis.

SENSE FILTRES. 2019. Jordi Cruset Font. Gironès. Premi RetinES 2019.



Ficció

ALIRÓN. 2019. Adrià Llauró Martínez. Alt Empordà. Festival de cine de comedia.

BRUNA. 2019. Albert Blay León i Cristina Massagué. Tarragonès i Barcelonès. Diversos festivals.

CONFESO. 2018. Alfonso Arturo Aguilar Cruz. Barcelonès. Premi HotDocs.

EL DOL. 2019. Joel Muñoz Nuñez. Segrià. Diversos festivals.

FERIDES. 2018. Joan Pauls. Vallès Occidental. 35 nominacions i 14 premis internacionals.

HAWAII. 2019. Jordi Capdevila. Barcelonès. Candidat Millor curtmetratge ficció Premis Goya.

OPHELIA. 2019. Marc Ortiz Prades. Montsià. Estrena VOC.

SÒL. 2019. Clàudia Munuera. Barcelonès. Nominat Miami Short Film Festival.

UNBURIED. 2019. Sally Fenaux Barleycorn. Barcelonès. Diversos festivals internacionals.

VACA. 2018. Marta Bayarri. Barcelonès. Candidat Millor curtmetratge ficció Premis Goya.