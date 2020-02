Infraestructures

Salvem Portocolom crida a la participació en la concentració contra l’ampliació de l’aeroport

La plataforma Salvem Portocolom vol unir la nostra veu a la de tantes altres entitats i persones que estan posant en dubte els beneficis de la projectada ampliació de l’aeroport de Palma, que és l’aeroport de tota Mallorca.

El turisme és la principal indústria de les nostres illes i la manera en què s’ha desenvolupat -el monocultiu- està tenint conseqüències en la nostra economia i en la nostra forma de viure. Aquesta aposta econòmica ha repercutit en una pèrdua del poder adquisitiu de la població de les Balears, un augment de la precarietat laboral, una pujada cada vegada major del preu dels habitatges, massificació a espais públics, serveis i infraestructures.

Que en un moment de saturació com el que vivim es plantegi una nova ampliació de l’aeroport representa tornar a transitar un camí equivocat i prendre una direcció contrària als reptes que com a societat ens hem de marcar per aconseguir un futur millor: diversificació econòmica, habitatge digne per tothom, plantar cara a l’emergència climàtica...

Ampliar les infraestructures de l’aeroport és obrir la porta a milers de persones que acabaran essent milions, en unes illes que no amplien els seus recursos hídrics ni el seu territori. Més avions també signifiquen més contaminació, amb la incidència que té en el cada vegada més notori canvi climàtic i les seves conseqüències. Per això i per tot el que hem dit, feim una crida a la participació en la concentració contra l’ampliació de l’aeroport d’aquest diumenge 1 de març a les 17 hores davant de la delegació del Govern. Perquè cal aturar totalment aquest projecte i perquè no ens creiem cants de sirena que diuen que es reduirà l’impacte de l’ampliació. Ja ens ho varen dir amb l’autopista de Llucmajor a Campos i després hem vist que ha estat una mentida. Per l’aeroport, l’única alternativa implica descartar-ne l’ampliació.