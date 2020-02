Repressió

Reguant i Baños citats a declarar per delictes de desobediència

Els ex diputats de la CUP, Eulàlia Reguant i Antonio Baños, han estat citats a declarar imputats de delictes de desobediència, el proper 25 de febrer, al jutjat d’Instrucció 10 de Madrid, arran d’haver-se negat a respondre a l'acusació popular de VOX durant el judici contra el dret a l’autodeterminació, al Tribunal Suprem.

Reguant i Baños van ser citats a declarar com a testimonis de VOX durant el transcurs del judici contra el dret a l’autodeterminació al Tribunal Suprem. En el moment de contestar a les preguntes de l’advocat de VOX, acusació popular de la causa, els dos ex diputats es van negar a testificar al·legant objecció de consciència davant d’un formació obertament masclista i xenòfoba. En aquell moment ja van manifestar que no es podia “normalitzar la presència de l’extrema dreta en un judici discutible i de caràcter polític”.

Davant la negativa de testificar, Manuel Marchena, president del tribunal, els va imposar una multa de 2.500€ a cadascú i que van ser sufragats amb les aportacions de la ciutadania a la caixa de solidaritat.