Posem la indústria al servei de la classe treballadora

El proper dimecres 19 de febrer s'ha convocat una vaga a totes les empreses del complex petroquímic de Tarragona en la qual estan cridats a participar tant els treballadors de les empreses principals com els de les contractistes.

Cal tenir en compte que el complex petroquímic del Camp de Tarragona porta més de 50 anys implantat a les nostres comarques i ha anat creixent fins a ser una de les zones més industrialitzades d'Europa. Conscients d'això i de la importància estratègica que té la mobilització en aquest espai, des de Poble Lliure donem tot el suport a aquesta vaga i volem 'fer les següents ret extens:

■ Entre les empreses que han encapçalat els polígons industrials s'hi troben algunes de les més importants de l'IBEX 35 i de la burgesia internacional, unes empreses que s'han fet amos de les nostres comarques a base de precaritzar les condicions de vida dels i les treballadores, contaminar el medi ambient i intoxicar l'aire que respirem.



■ Les condicions laborals derivades de les subcontractacions han anat precaritzant-se més el s darrers anys, creant el caldo de cultiu per a què els treballadors i treballadores d'empreses contractistes i titulars estiguin cada dia més farts.



■ La vaga del 19F respon a aquesta precarització, tot i ser-ne els darrers accidents el detonant. Si no s'ha produït abans és per la manca d'organització dels treballadors però sobretot per la falta de voluntat de plantejar un enfrontament amb la patronal per part dels sindicats del Règim del 78, que cedeixen a la convocatòria de vaga sols pel rebuig general que es genera entre la població i els treballadors amb l'accident d'IQOXE (antiga IQA).



■ La petroquímica és un espai clau en l'economia de les comarques del Camp de Tarragona, és vital per tant treballar per implementar el sindicalisme nacional i de classe per tal d'augmentar la confrontació amb el Règim del 78. La visualització i impllcacló de la lnterslndlcal-CSC en la mobilització és fonamental, així com del conjunt de l'independentisme d'esquerres.

Davant d'aquesta situació, des de Poble Lliure celebrem l'augment del nivell de consciència de la classe treballadora que ha suposat organitzar la primera vaga que engloba a totes les empreses de la pet ro química després de mig segle.

Tot i que els sindicats del règim han plantejat aquesta vaga com un objectiu en si mateix, des de Poble Lliure valorem que aquesta és un primer pas en l'organització de la classe treballadora i del conjunt dels veïns i veïnes per tal d'organitzar una resposta als abusos de la patronal, tant laborals com mediambientals.

És per aquest motiu que ens sumem a les reivindicacions plantejades per la lntersindical-CSC i per la resta del sindicalisme combatiu en aquesta jornada de vaga i animem tant als treballadors com al conjunt d'habitants de les nostres comarques a participar-hi activament.

Poble Lliure El Camp, Febrer de 2020