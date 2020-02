Premsa

Neix 'L’OEST', un nou mitjà de comunicació, una manera positiva d’entendre i d’explicar el territori

La plana de Lleida té des des d'ara un nou mitjà de comunicació digital que té per objectiu difondre els projectes d’èxit i de bones pràctiques que s'hi executen i "que són el reflex de què fem, de qui som i d’on som, per definir el nostre territori" tal i com expliquen les seves promotores. Es tracta de la Pili Garcia, la Gemma Peris i l’Esther Peiró, dues periodistes i una filòloga que són i viuen a L’Oest perquè ho volen, reivindiquen el capital humà, empresarial i patrimonial de la plana de Lleida fent visibles, amb rigor periodístic, les iniciatives consolidades o emergents que contribueixen a l'equilibri territorial, propiciat per les oportunitats sorgides en el sector primari i el turisme de qualitat, la recerca i la innovació, l'ús d'energies sostenibles i l'ús de recursos biològics renovables, el desenvolupament rural, la inclusió i la cohesió social i col·laborativa, l'increment o el foment de la qualitat de vida al territori i la promoció del patrimoni i de la cultura.

'L’Oest, Xarxa d’Informació Positiva', està present a les xarxes @loestcat i al web, www.loest.cat. Es tracta d’un portal de comunicació digital que permet arribar a gran quantitat de públic de manera ràpida i efectiva, mitjançant diferents eines com reportatges escrits, vídeos, fotografies, infografies, podcasts, i on les xarxes socials tenen un pes important.

El mitjà de comunicació digital 'L’Oest' vol visibilitzar i reconèixer el talent lleidatà i, alhora, teixir una xarxa de relacions entre diferents agents de tots els sectors que propiciï l’aparició de noves oportunitats per revitalitzar les zones rurals.

L’Oest' està impulsat per tres dones que, gràcies a les seves professions, coneixen les virtuts, el talent i les oportunitats que té la plana de Lleida i que senten la necessitat de difondre’ls.

L’equip de 'L’Oest' creu en tot el potencial econòmic de Ponent i vol contribuir a que esdevingui un referent pel que fa a qualitat de vida.

En gran part, però, cal que la gent del territori entengui que el futur és aquí, a L’Oest. Els recursos, els mitjans i el capital humà necessaris per fer de la plana de Lleida un referent hi són, "però cal fer-los visibles, cal que ens ho creguem", subratllen.

En definitiva, doncs, L’Oest és la xarxa d’informació positiva, l’altaveu a través del qual, aquells qui ho vulguin poden conèixer amb profunditat tot allò de positiu que té la plana de Lleida, sense prejudicis.