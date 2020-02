Repressió

Les Terres de l'Ebre en suport de Maurici Sabater, encausat per participar en un tall de l'AP-7 en el marc de la VG del 21-F

Dissabte passat, la Forja - Jovent Revolucionari va organitzar una roda de premsa davant dels jutjats de Tortosa en solidaritat amb Maurici Sabater, militant de l'organització a les Terres de l'Ebre.

Maurici està encausat arran de la seva participació, el 21 de febrer de 2019, en un tall de l'autopista AP-7 a l'alçada de l'Ampolla en el marc de la vaga general convocada per la lntersindical-CSC sota el lema "Sense drets no hi ha llibertat" i que coincidia amb l'inici del judici del procés.

El 9 de març, el militant de l'organització pot enfrontar-se a una pena de dos anys de presó per un possible delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. La Forja nega els fets i defensa que la imputació d'aquest delicte no concorda en cap cas amb el format de la mobilització que va ser en tot moment pacífica i únicament tensada pels mateixos agents de l'ARRO encarregats de dispersar-la. Durant la roda de premsa s'ha defensat que precisament van ser els manifestants que van evitar les càrregues seient a l'asfalt de la via atesa la dificultat d'accés a l'espai ocupat.

L'organització ha volgut reivindicar la vaga i la desobediència civil com unes eines útils per a conquerir objectius i ha reblat que causes com aquesta atempten frontalment contra aquests drets de vaga i mobilització.

El Grup Antirrepressiu de les Terres de l'Ebre i la CUP -Terres de l'Ebre, també han intervingut per mostrar el seu suport davant d'una causa que creuen encaminada a atemorir i desmobilitzar el jovent. També han aprofitat per recordar les causes que acumulen per les mobilitzacions convocades pel Tsunami Democràtic i les convocades a Amposta en resposta a les sentències.