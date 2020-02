urbanisme

La retirada de l’aprovació definitiva del Pla de Mas d’en Sorder a Tarragona és una victòria de les entitats ecologistes

La CUP de Tarragona celebrem que el govern hagi retirat l’aprovació definitiva del pla urbanístic de Mas Sorder, de l’ordre del dia del proper consell plenari. Es tracta, sense cap mena de dubte, d’una victòria de les entitats ecologistes de la ciutat que vetllen per la salvaguarda de l’Anella Verda.

Tanmateix, temem que aquesta decisió tan sols sigui una forma de guanyar de temps davant la pressió de la població. El més lògic és que el govern de Ricomà hagués començat a treballar la modificació del Pla de Mas d’en Sorder des de l’inici del seu mandat, cercant les aliances necessàries, tant per aquest projecte com per la resta del POUM. En canvi, el debat s’inicia a tres dies de la seva aprovació definitiva, amb els previs vots a favor d’ERC i ECP d’aquest punt a la Comissió Informativa del passat dijous, en la qual només la CUP va votar-hi en contra.

La CUP manifestem la nostra preocupació respecte la política urbanística que desenvolupen ERC i ECP, doncs és evident que no disposen de cap full de ruta per plasmar la defensa que van fer tant a l’oposició com a la campanya electoral, d’un urbanisme sostenible que es contraposi al POUM actual.

Així doncs, instem el govern municipal a encarar d’una vegada la modificació de tot el POUM. Fins que això no sigui una realitat, la CUP ens comprometem a seguir vetllant per la preservació de l’entorn natural del nostre territori combatent totes les formes de l’urbanisme especulatiu i depredador.