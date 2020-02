Solidaritat

La Intersindical-CSC s’adhereix a la Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de defensa de la pau al País Basc

La Intersindical-CSC es va adherir ahir a la Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de defensa de la pau al País Basc que es va presentar en seu parlamentària. Hi donem suport i ens identifiquem amb la majoria sindical, política, institucional i social que està impulsant la construcció d’una convivència democràtica a Euskadi.

Tot i que no coincidim en tots els termes de la Declaració, primem la solidaritat entre ambdos pobles. Solidaritat mutua que s’ha expresssat recentment contra la injusta condemna als joves d’Altasu o la repressió patida durant el Procés. La Intersindical-CSC fem, doncs, nostra la demanda d’acabar amb l’allunyament en el compliment de les condemnes i amb l’excepcionalitat penitenciària. Entenem que és d’urgent humanitat superar aquesta situació per donar passes més decidides cap a la pau, la convivència democràtica i els drets socials a Euskadi, així com respectar els drets de les persones preses i les seves famílies.