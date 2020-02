lluita sindical

La Intersindical-CSC a l'Ajuntament de Tarragona aconsegueix l’equiparació salarial de les educadores de les llars d’infants municipals

La secció sindical de la Intersindical-CSC a l'Ajuntament de Tarragona, majoritària a la junta de personal del consistori, està impulsant la campanya d'homogenïtzació de les condicions laborals d'aquest col·lectiu.

La comissió negociadora del conveni laboral ha aprovat avui, en una reunió extraordinària, l’homogeneïtzació salarial de les companyes que treballen a les llars d’infants municipals de Tarragona amb l'acord de tots el sindicats. Es tracta d’un col·lectiu de cinquanta treballadores format per funcionàries però, sobretot, per personal subrogat de fa més de dos anys, quan es va començar la internalització de les llars d’infants municipals. Una subrogació que ha acabat generant desigualtats retributives de fins a 500 euros en treballadores que fan les mateixes tasques.



La secció sindical de Intersindical-CSC, majoritària a l'Ajuntament de Tarragona, va detectar que el col·lectiu de les educadores de les llars d’infants estava en una situació precària, desigual i amb moltes tensions internes causades per la convivència de diferents convenis laborals i la seva aplicació confosa i va impulsar una campanya, conjuntament amb treballadores "Qui cuida les que cuiden?". Després de molts mesos de reivindicacions i de reunions amb els responsables de recursos humans i els responsables polítics, avui hem s'ha aconseguit solucionar un dels aspectes més greus del problema, el de les retribucions salarials.

Aquest és, doncs, un primer pas important per a l’homogeneïtzació de les condicions de treball del col·lectiu. Des de la Intersindical-CSC seguirem treballant per solucionar la resta de problemes pendents: horaris i condicions laborals, així com pels drets de tot el personal de l’Ajuntament, lluita indispensable també per garantir la qualitat i la fortalesa dels serveis públics del país que volem.