«L'agressivitat de la Fiscalia expressa una voluntat de venjança dels aparells de l'Estat. L'1-O hi va deixar una ferida molt profunda»

La Fiscalia contra Cuixart

, tot emprant un argumentari, i un vocabulari d'una gran agressivitat és un símptoma de moltes coses. Per això és important mirar d'analitzar-ne les implicacions que té, més enllà de la injustícia puntual, que si es consuma suposarà una nova vulneració dels drets de Cuixart, i fins i tot més enllà de l'anècdota d'algunes expressions que tenen un punt grotesc i que han cridat molt l'atenció aquests dies. I amb raó.. Encara que costi d'entendre, és possible que la brigada Aranzadi confiés genuïnament que els empresonaments i les llargues condemnes aconseguirien el penediment i l'assumpció d'uns delictes inexistents per part dels líders independentistes.que l'ha portat a la presó és un líder molt perillós per l'estat. Perquè la seva figura exerceix una referencialitat ètica que no està contaminada per la batalla partidista. I perquè expressa una disposició d'ànim contrària al que esperaven aconseguir amb l'empresonament. Segurament això explica l'acarnissament.. Malgrat el soroll que hi ha aquests dies, només cal veure les compareixences dels presos i preses que havien estat membres del govern aquesta setmana al Parlament per entendre que no hi ha ni penediment, ni assumpció de cap delicte, ni res que s'hi assembli. Hi ha, certament, discrepàncies estratègiques i un debat viu -tot i que una mica confús- sobre quins són els propers passos. Però en cap cas s'hi va veure la mena de penediment que sembla demanar la fiscalia a Cuixart.. Denota una manca de coneixement de les conseqüències de la repressió política, i dels riscos que comporta per qui l'exerceix. O, potser, denota una mirada absolutament distorsionada de la realitat.seria, no el penediment sinó el reforçament de les seves conviccions, l'agressivitat de la fiscalia expressa una voluntat de venjança dels aparells de l'estat. L'1 d'octubre va deixar una ferida profunda en aquests entorns, i han reaccionat d'una manera, si se'm permet, molt clàssica: l'orgull ferit demana venjança i acarnissament. Això sí, com sempre fa l'estat espanyol, aquesta venjança va embolcallada d'aquell llenguatge jurídic barroc, impostat, que cerca una aparença de fredor burocràtica però que no pot evitar que s'hi filtrin les emocions.És un avís de les enormes resistències que els aparells de l'estat profund posaran a qualsevol intent de distensió i de recerca d'una solució política. La majoria parlamentària a Espanya depèn que vagi avançant un procés de resolució política del conflicte amb Catalunya. I no serà fàcil.. Per això, només serà possible superar-los amb una intervenció molt decidida i ambiciosa del poder legislatiu. L'única manera de desarmar un poder judicial bunqueritzat, i uns cossos policials molt polititzats, és amb una acció política i legislativa de profunditat., i una concepció de l'estat de dret com una mena de camisa de força pels poders democràtics. I això, que era funcional per molts quan es dirigia a contenir l'independentisme català, acabarà convertint-se en un problema per qualsevol projecte transformador o, senzillament, reformista.. Qui, en aquest context, confie encara en mecanismes incrementals per anar afluixant la intensitat de la repressió, ja pot anar perdent l'esperança. Serà molt difícil que, amb passes tímides que intenten camuflar-se d'actes administratius es pugui generar un escenari diferent. Els socis del govern espanyol hauran de sortir de la seva zona de confort si volen que l'esquema actual, que els ha permès arribar a la Moncloa, tingui una mínima durada. Per això, segurament, és hora de posar damunt la taula fórmules decidides, com una llei d'amnistia, que siguin capaces de desactivar aquests nuclis de resistència que des de l'estat profund voldran boicotejar qualsevol avenç.