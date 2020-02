Llibres

La Fira Literal arriba a la 6a edició

Aquest any la LITERAL arriba a la sisena edició que seguirà aprofundint en els debats més candents de l’actualitat i en paral·lel, com ja es va fer l’any passat, s’organitza la LITERAL PRO.



La fira LITERAL s’ha consolidat com a un esdeveniment clau del panorama literari, intel·lectual i polític als Països Catalans i al conjunt de l’Estat espanyol, atraient tant a professionals com a públic en general. Amb la LITERAL PRO, que tindrà lloc els dies 21 i 22 de maig, volem crear un espai perquè els editors de tot el món es reuneixin, debatin i intercanviïn informació, planifiquin col·laboracions, venguin o intercanviïn drets, etc. Les inscripcions de Literal Pro segueixen obertes fins l’1 de març de 2020.



Durant els propers mesos s’aniran concretant totes les col·laboracions i el programa de la fira 2020.

ELS WU MING A LA FIRA LITERAL 2020

Wu Ming Foundation, més conegut com Wu Ming, és un col·lectiu d’escriptors italians provinent de la secció bolonyesa del Projecte Luther Blissett (1994-1999), i que es va fer famós amb la novel·la Q.



A diferència del pseudònim oberta “Luther Blissett”, “Wu Ming” es refereix a un grup específic de persones, actives i presents en l’escena cultural des de gener de 2000. El grup és l’autor de nombroses novel·les, traduïdes i publicades en diversos països. El 2008 el mateix grup va autodescriure part de la seva producció com a pertanyent a un conjunt d’obres que es proposava anomenar Nova èpica italiana (New Italian Epic).

L’AMBIENT, L’ESPAI I LA COMUNITAT

La fira té lloc a Barcelona, a l’antic complex fabril Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, 20 a Sant Andreu del Palomar.

En una antiga fàbrica on es van succeir part de les lluites obreres dels anys 70 a Sant Andreu, ara recuperada com a espai al servei de la comunitat, i en especial amb el treball de l’Ateneu popular i cultural L’Harmonia, un espai de gestió comunitària i col·lectiva.