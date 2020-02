lluita institucional

La CUP Tarragona vol que l'Ajuntament es posicioni en relació a la jornada de lluita del proper 8M i la commemoració de la proclamació de l’estat sahrauí

La Candidatura d’Unitat Popular presentarà tres mocions en el proper Ple de l’Ajuntament de Tarragona. Per impulsar un Mercat de Pagès a la Plaça dels Carros, en suport a la jornada de lluita del proper 8M i per demanar penjar la bandera de la República Àrab Sahrauí Democràtica al balcó de l’Ajuntament el dia 27 de febrer.

La CUP Tarragona portarà al proper Consell Plenari ordinari de febrer una moció per tal que l’Ajuntament doni suport a les mobilitzacions i la vaga general feminista del 8 de març. La consellera Laia Estrada ha explicat que el 8M és una jornada “que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com a mitjà de vida”.

Les anticapitalistes entenen aquesta jornada “com una eina de demostració de força i resposta col·lectiva, per reivindicar que, davant un sistema que ataca sistemàticament la vida, nosaltres apostem per un feminisme per canviar-ho tot, de baix a dalt”. Han estat el conjunt de dones de les classes populars les que històricament han mantingut viva la flama “de la dignitat, la lluita contra l'explotació capitalista, patriarcal i racista, aquella que ens nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena com a dones, tant als Països Catalans com arreu del món” ha sentenciat la consellera Estrada.

Entre els acords proposats per les cupaires hi ha que el consistori elabori una diagnosi sobre les condicions laborals dels diferents serveis externalitzats, començant per aquells relacionats amb les tasques de cura; que treballi per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància; estableixi clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments i exigeixi que s’aturi la repressió de la dissidència, i mostri el seu suport a totes les encausades, empresonades i exiliades per raons polítiques, tot expressant la demanda d’absolució i amnistia per a totes elles.

La CUP també portarà al Saló de Plens una moció per tal que la bandera de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) pengi del balcó de l’Ajuntament de Tarragona el 27 de febrer. Aquell dia de 1976 es proclamava la RASD, “un dia després de la sortida de l’últim soldat espanyol de la que va ser la 53 província espanyola”.

Amb motiu del 44 aniversari de la proclamació de la RASD, les entitats del Camp de Tarragona que treballen en la defensa de la llibertat del poble sahrauí, han organitzat diferents actes els dies 26 i 27 de febrer. La consellera Eva Miguel ha manifestat que amb aquests actes es pretén donar visibilitat la lluita del poble sahrauí i “denunciar l’omissió i el incompliment del Dret Internacional per part del Govern espanyol i la comunitat Internacional”.

Les anticapitalistes afirmen que seria coherent acostar el consistori a la defensa dels Drets i Llibertats fonamentals sumant-se als actes programats, donat que l’Ajuntament de Tarragona va aprovar la moció en defensa de la República del Sàhara Occidental el passat 20 de juliol de 2018.

Aquestes dues mocions, juntament la presentada la setmana passada per impulsar un Mercat de Pagès a la Plaça dels Carros, es debatran aquest divendres al Ple.