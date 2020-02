Gènere

La CUP Tortosa presenta una moció on demana una millora en la il·luminació de l’espai públic des d’una perspectiva feminista

La CUP Tortosa ha presentat una moció al Ple Municipal per tal de denunciar el problema que té a Tortosa amb la il·lumincació dels carres, places i parc del municipi.

Hi han molts estudis que demostren que tenir uns carres amb poca il·luminació limiten el dret de les dones a la mobilitat per la ciutat. Hem de començar a abordar les violències a la ciutat i la seguretat des d’una perspectiva feminista interseccional i un enfocament diferent, com la percepció de por i seguretat, per tal d’incloure altres violències, com l’assetjament sexual al carrer, que és una violencia no criminalitzada que té un alt impacte en l’accès de les dones a l’espai urbà.

Tortosa no és un exemple de ciutat segura, ja que el principi de veure i ser vista, que l’organització Women in Cities International decreta per fer un entorn segur, en molts espais públics del municipi no es compleix. Els carrers Mossèn Manyà i Joan Sebastià Arbó, la plaça de les Corts Catalanes, les naus laterals i l’entrada l Parc teodor Gonzàlez, el parc que hi ha davant de la URV, els accessos a peu a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, tot són exemples d’espais públics amb una manca d’il·luminació.

Per tot això proposem al ple municipal un seguit d’acords per tal de garantir aquesta seguratet des d’una perspective feminista.

Cal realitzar una auditoria de seguretat de les dones, treballant conjuntament el personal tècnic, els col·lectius de dones de la ciutat (com l’Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l’Ebre o Feres Feministes) i l’equip facilitador i redactor de l’auditoria. Per això hem de garantir la participació activa de la ciutat en l’elaboració de l’auditoria a través de metodologies com la realització de marxes exploratòries per la ciutat i la realització de mapes perceptius.

Per una altra banda també cal que es realitze un pla de formació en urbanisme i seguretat urbana amb perspectiva de gènere als tècnics de l’Ajuntament i s’incorporare aquesta perspectiva en els plans d’urbanisme i seguretat en l’àmbit comunitari.

I per acabar, que aquestes accions estiguin coordinades per la tècnica d’igualtat que l’ajuntament haura de contractar abans del 30 de juny.