lluita institucional

La CUP Reus insisteix en el no-tancament del Mercat del Carrilet

El Grup Municipal de la CUP no es rendeix. Tot i que el govern de l’Ajuntament de Reus -encapçalat per JxCat, ERC i Ara Reus- aprovés en el passat ple municipal el tancament del Mercat del Carrilet, el grup cupaire continuarà treballant per cercar solucions i evitar el seu tancament. «Aquest govern ha de ser conscient que tancar el Mercat del Carrilet és una irresponsabilitat i suposa l’abandonament intencionat de tota una zona de la nostra ciutat» expressa Mònica Pàmies, regidora de la CUP.

De fet, el grup anticapitalista ha presentat tota una bateria de propostes per donar continuïtat al Mercat del Carrilet, mantenint reunions amb les paradistes per tal de treballar en aquesta línia. Creuen que el mercat ha de configurar un espai de referència en l’àmbit de l’alimentació, així com posar en valor els productes de proximitat.

Entre les 14 propostes per dinamitzar i donar solució al Mercat del Carrilet es troba la de crear un espai per empreses cooperatives en l’àmbit de l’alimentació, dur a terme tallers de cuina, assessorament nutricionista, la promoció de productes i plats lligats a festes tradicionals o de diferents cultures i afavorir espais per a l’educació del consumidor. El grup cupaire també proposa la creació una escola municipal d’alimentació, reservar un lloc per a la recollida de residus com olis o envasos i la revisió de la normativa dels mercats municipals

En una reunió mantinguda amb membres de PIMEC, la confederació va veure amb molt bons ulls la proposta de crear un viver d’empreses dins l’edifici del Mercat del Carrilet, per tal de donar suport a emprenedors locals en l’àmbit de l’alimentació i la nutrició.

«Fa anys que l’aposta pels mercats municipals és un pal de paller per la CUP» recorda la regidora cupaire. «El Mercat del Carrilet es pot dinamitzar de moltes maneres però el govern de Reus s’ha limitat en contactar amb nou grans operadores per tal d’ocupar gran part de l’espai». A més, remarca «s’ha comprovat que el model d’instal·lar un supermercat dins del mercat municipal no només no funciona sinó que és perjudicial».

Mònica Pàmies també destaca el greuge de negar l’espai a productors locals, «fa malpensar que la licitació de l’espai només es donés per a dos anys», explica Pàmies, «ningú farà una inversió per entrar al mercat i haver de marxar el 2021». I continua «el govern s’excusava amb el termini de les licitacions dient que l’edifici del Mercat del Carrilet s’havia de remodelar amb l’objectiu d’activar-lo, en canvi, ara el volen tancar definitivament».

La CUP recorda que els mercats municipals suposen un eix vertebrador del barri i remarca la necessitat de mantenir els dos mercats, per tal de donar servei a les diferents zones de la ciutat de Reus.