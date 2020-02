La CUP Reus es nega a abandonar el Mercat del Carrilet i proposa alternatives per dinamitzar-lo

Arran de la notícia en què l’Ajuntament de Reus tancaria el Mercat del Carrilet el juny del 2021 la CUP de Reus creu que «no hi ha hagut voluntat política per dinamitzar l’espai» i planteja possibles solucions a fi d’evitar el seu tancament.





Mariona Quadrada, exregidora del grup cupaire a Reus, critica que l’Ajuntament hagi gastat 18.000 € en un estudi l’any 2017 per trobar opcions de millora al Mercat del Carrilet i que després no ha executat mai. Segons Quadrada, el model de mercat perseguit pel govern de la ciutat -basat en la restauració- no és sostenible ni democràtic. «Defensem un model de mercats vinculat al comerç de proximitat, amb parades d’alimentació diferenciades i protegides, on el valor diferencial sigui el mercat en si». I continua, «els mercats han de tenir una funció social, no només encarada al turisme».





En relació amb la voluntat del govern de convertir els mercats en espais de restauració, Quadrada afegeix: «Els mercats han de ser centres de serveis alimentaris i de productes de primera necessitat i no necessàriament espais d’oci». «No descartem que hi pugui haver establiments dedicats a la restauració, però no podem estar d’acord amb què tothom passi pel mateix sedàs».





D’altra banda, Mònica Pàmies, regidora de la CUP de Reus denúncia que la decisió de tancar el Mercat del Carrilet no hagi passat per votació i que «tan sols se’ls va informar» durant l’últim consell d’administració de dimarts passat. La regidora explica que el govern s’ha limitat a cercar un supermercat que ocupés l’espai més gran, una consulta que s’ha fet a 9 empreses i que, davant la negativa, «no hi ha hagut voluntat de trobar altres solucions». Pàmies afegeix: «Pensàvem que amb el canvi de govern, el Sr. Prats (ERC) lluitaria per a conservar i millorar els mercats de la ciutat, però no ha estat així». I puntualitza, «amb el nou Consell Assessor de Mercats Municipals semblava que es volia donar veu als paradistes i unir forces entre mercats, però ara veiem que aquest òrgan no té cap funció real».





Finalment, la regidora cupaire exposa una sèrie de solucions al Mercat del Carrilet i recorda que al programa electoral de la CUP ja es plantejaven prop de 10 propostes per dinamitzar-lo: «Es podria cercar un operador relacionat amb l’estació de busos i la mobilitat, com el lloguer de bicicletes o un servei de consigna, en lloc d’un supermercat que només farà competència a les parades». «L’espai també es podria transformar en un sistema cooperatiu d’alimentació i cuina semblant al que hi ha a Montblanc, on les persones tinguin un espai d’assessorament per a crear la seva empresa, hi hagi maquinària compartida entre els paradistes o, fins i tot, un espai dedicat a la salut pública i la nutrició».





Pàmies posa de manifest la importància de donar sentit als mercats municipals i que cal un projecte nou i atractiu per a tota la població. «És un despropòsit deixar morir un mercat amb gairebé 40 anys d’història», conclou.