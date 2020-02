Patrimoni

La CUP reclama l’activació de la Taula de Gestió del Patrimoni de Tarragona

La CUP celebra que s’hagin reprès les excavacions al teatre romà de Tarragona i lamenta la manca d’interès del govern de Ricomà sobre el seu desenvolupament, ja que després de tres setmanes encara no s’ha apropat al jaciment cap responsable polític del govern municipal. Per a la formació anticapitalista, aquesta és una nova mostra de “manca de coordinació en la gestió del Patrimoni a la ciutat”.

La CUP apunta a la urgència de generar sinèrgies i converses regulars amb les diferents administracions amb competències en la gestió dels monuments de la ciutat i representants dels diferents centres de recerca. Per aquest motiu, la CUP de Tarragona reclama la necessitat d’activar la Taula de Gestió del Patrimoni. Una proposta cupaire que el govern de Ricomà es va comprometre a crear per “poder tenir incidència des de l’Ajuntament sobre els diferents projectes arqueològics, museogràfics i de divulgació a la nostra ciutat”, ha recordat la consellera Eva Miguel.

En aquest sentit, critiquen la manca d’iniciativa per part del govern de Ricomà en interessar-se per la intervenció en el Barri del Port. Les conselleres de la CUP qüestionen la voluntat per part del govern d’ERC i ECP d’encetar una manera diferent de treballar la gestió del patrimoni i consideren que l’anunci d’activar una Taula de Patrimoni amb la Generalitat va ser “una posada en escena” per calmar la crisi al voltant dels despropòsits de l’Amfiteatre.

La consellera Eva Miguel recorda que el projecte imposat des de la Generalitat, i acceptat des del govern de Ballesteros, “va apostar per prioritzar la instal·lació d’una estructura metàl·lica que a hores d’ara està malmetent les restes del teatre romà”. Aquesta problemàtica queda evidenciada just desprès dels aiguats patits durant el temporal Glòria, incrementant-se el degoteig d’òxid sobre les restes romanes.

La formació anticapitalista ja va denunciar que aquest projecte s’havia desplegat “sense haver esgotat la potència estratigràfica del jaciment”. De fet, les restes excavades durant la primera intervenció arqueològica van treure a la llum una important fase prèvia a la construcció del teatre relacionada amb l’activitat portuària de Tarraco. Aquestes troballes van fer necessari modificar el projecte amb el que s’havia aconseguit la subvenció del 1,5% Cultural, comportant un increment de la despesa. El Ministerio de Fomento es va mostrar disconforme amb aquesta incomprensible manca de previsió i, tal i com relatava el mitjà Porta Enrere, va reclamar a la Generalitat el retorn de més de 75.000€ de la subvenció.