Medi ambient

La CUP reclama al Govern una moratòria urgent de les incineradores de residus

La CUP Crida Constituent presentarà una moció al Parlament de Catalunya per instar el govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar una moratòria amb caràcter urgent dels nous projectes d’incineració de residus. En aquest sentit, els anticapitalistes també exigeixen que se suspengui qualsevol tramitació en curs fins que no s’aprovi la nova llei de Prevenció de residus i que aquesta incorpori un pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents.

En el context de greu emergència climàtica actual, la incineració de residus no pot formar part de la solució i cal fer un viratge clar cap a un canvi de model de producció, distribució i consum on la prevenció reguli eficaçment el mercat per garantir que no es produeix res que no sigui reutilitzable, fàcilment reciclable i compostable i lliure de productes nocius pel medi i la salut. Les emissions del procés de combustió de combustibles fòssils o de residus suposa una greu afectació en la salut humana i en els ecosistemes, a més d’una oportunitat de negoci per les grans corporacions, que han deixat de comprar gas natural com a combustible a canvi de substituir-los per la incineració de residus.

En la intervenció al ple del Parlament d’avui, la diputada Natàlia Sánchez ha fet referència també a la denúncia a la Fiscalia de Barcelona a la secció de Delictes Contra el Medi Ambient i Urbanisme, arran de les irregularitats en la llicència de desmantellament de l’antiga central tèrmica de Cercs, en la parcel·lació dels terrenys i els usos pels quals estan destinats.