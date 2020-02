Habitatge

La CUP insta l’Ajuntament de Reus a millorar l’accés a l’habitatge

El grup municipal de la CUP de Reus insisteix en garantir i millorar les polítiques d’habitatge a la ciutat. Atès els canvis substancials que presenta el nou Decret Llei d’habitatge, aprovat per la Generalitat el passat 5 de febrer, i l’ampli suport social amb que aquest compta, els cupaires volen assegurar la seva aplicació a la ciutat de Reus. Segons Edgar Fernàndez, regidor de la CUP a Reus "l'existència d'una norma que blinda drets no és garantia de complir-se, molts ajuntaments s'escuden en la falta de recursos obviant que les conseqüències recauen sobre la vida de persones amb nom i cognom".





Algunes de les propostes del grup cupaire són que l’Ajuntament de Reus informi a la ciutadania sobre els seus drets en matèria d’accés a l’habitatge; desenvolupi un pla de formació al personal de l’ajuntament pertinent o elabori un cens municipal d’habitatges buits i ocupats. Tanmateix, la CUP demanarà que es compleixi la funció social de la propietat dels habitatges, així com que s’apliqui l’ordenació territorial i urbanística als usos de les edificacions. Finalment demanaran que s’adoptin les mesures d’execució forçosa i expropiació d’acord amb el que estableix el nou decret d’habitatge.