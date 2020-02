Medi Ambient

La CUP de Tortosa alerta de la presència del Glifosat a l'espai públic

La CUP de Tortosa ha iniciat una campanya per alertar la ciutadania de la presència de glifosat a l'espai públic (parcs, jardins, entorns de centres educatius, esportius o sanitaris...). Així com la manca de sensibilitat de l’ajuntament de Tortosa i de l’empresa que realitza el servei, ACCIONA.

En aquesta direcció. la formació ha presentat una campanya informativa a la ciutadania. Per fer-la coneixedora dels riscos del GLIFOSAT, i per la preocupació que els hi han traslladat diversos veïns i veïnes, que en la darrera setmana han vist com a Santa Clara i l’entorn de l’hospital s’ha fumigat amb GLIFOSAT en zones de pas per accedir a l’hospital o per llançar la brossa, en zones on es passegen animals de companyia o que estan prop de colònies de gats autoritzades pel mateix ajuntament. Des de la CUP, mitjançant cartells informatius, proposarem a la ciutadania que entre instàncies a l’ajuntament de Tortosa perquè no fumigue amb GLIFOSAT prop del seu entorn i perquè l’ajuntament com a mínim, respecte les recomanacions que es fan en el seu ús.

Alhora, presentaran al proper ple una moció sol·licitant que Tortosa es declare municipi lliure de glifosat a l’espai públic. Així com no esperar al nou contracte de manteniment de parcs i jardins per eliminar l’ús de glifosat de l’espai públic (tal i com es va acordar al desembre en una moció presentada pel PSC). També demanaran a la moció, que fins que no s’elimine el seu ús, com a mínim ACCIONA o l’ajuntament en el seu defecte, respecten les recomanacions fetes tant per l’agència catalana de seguretat alimentària com pel Departament d’Agricultura en l’ús del GLIFOSAT.

La CUP recorda que el GLIFOSAT és un component del ROUNDUP, que és el pesticida que ACCIONA utilitza per matar les «males herbes» de l’espai públic. Al 2015, l’IARC, organisme internacional de l’OMS, després de fer diversos estudis científics, va declarar el glifosat com a probablement cancerigen, situant-lo en el grup 2A, el segon de més risc.

A això, cal sumar diversos estudis científics que el vinculen amb malalties cerebrals, òssies, circulatòries, digestives com les persones celíaques...

Des de l’Agència Catalana per la seguretat alimentària es recomana no usar-lo en parcs i jardins, zones esportives i d’esbarjo i entorns de centres educatius, sanitaris i de gent gran.

Des del 2015, el Departament d’Agricultura, pels usos no agrícoles de glifosat, recomana fumigar en les hores de menys trànsit de persones, limitar l’accés als espais tractats, avisar les direccions dels centres educatius i sanitaris abans del tractament i informar la ciutadania de l’entorn del tractament, almenys 7 dies abans.

Res de tot això es fa a Tortosa. Ni ACCIONA que és qui gestiona el servei, ni l’ajuntament de Tortosa, fan cap d’estes recomanacions. I es limiten a senyalitzar on s’ha fet el tractament, indicant el dia i l’hora i recomanant evitar el contacte durant les següents hores.

La CUP TORTOSA considera que el principi de precaució hauria de guiar l’actuació de qualsevol administració pública. I en cas de dubte, evitar l’ús de GLIFOSAT a l'espai públic.