La COS al costat del moviment feminista i dóna suport a la convocatòria de vaga general del pròxim 8 de Març.

Enguany, un any més, les feministes i anticapitalistes de classe treballadora fa mesos (que ...) organitzades en comitès de vaga per convocar, aquest pròxim 8 de Març de 2020, una jornada de lluita feminista arreu dels Països Catalans.

Des de la COS pensem que aquesta jornada de lluita, que es materialitza en alguns indrets en la demanda d’una vaga general, hauria de ser convocada amb consens per part dels sindicats de classe i combatius, i no de forma unilateral i partidista. Però sobretot, creiem que la convocatòria de vaga per part dels sindicats ha de ser la resposta a les demandes del moviment feminista del nostre país.

En els últims anys, el moviment feminista ha resignificat i ampliat el concepte de vaga, com a eina de lluita de la classe obrera, gràcies a les reivindicacions en el marc del 8 de Març i de la “vaga de totes”, que van més enllà de l’àmbit laboral.

A més a més, creiem que és necessari que les reivindicacions del 8 de Març es vinculin amb l’acció sindical i la negociació col·lectiva real dels diversos sectors i empreses, i és per això que fem una crida a l’organització i a l’afiliació a sindicats feministes, anticapitalistes i combatius. És important que fem xarxa i ens autoorganitzem des d’espais de lluita sociolaboral, des de col·lectius feministes, però també des del sindicalisme combatiu per lluitar contra el sistema patriarcal i capitalista. Perquè des de la perspectiva laboral, les dones, en concret, i tota la classe obrera, en general, ens sobren els motius per fer vaga el pròxim 8 de Març:

Hem de fer vaga perquè aquest 8 de Març és diumenge. I és necessari visibilitzar que el diumenge és dia laborable per moltes treballadores (d’hospitals, hostaleria, forns de pa, residències, serveis d’atenció domiciliària, treballadores de la llar, etc.). I perquè, precisament, aquestes feines, estan molt feminitzades i precaritzades.

Hem de fer vaga per visibilitzar i reconèixer el treball (re)productiu i de cures. I per exigir l’ampliació i millora dels permisos laborals per la cura de les persones.

Hem de fer vaga per reivindicar els drets laborals de moltes treballadores de la llar, sense dret a contracte ni prestacions.

Hem de fer vaga per lluitar contra el racisme i la discriminació i vulneració de drets laborals (i humans, en molts casos) que genera cap a les companyes migrades la cadena global de cures.

Hem de fer vaga i seguir organitzant-nos per reivindicar la ratificació del Conveni 189 de la OIT i la millora de la legislació de l’Estat espanyol que regula la “relació d’ocupació domèstica”.

Hem de fer vaga per lluitar contra les discriminacions de gènere que reprodueix i sustenta la divisió sexual del treball i el sistema capitalista patriarcal: contra l’escletxa salarial de gènere; les discriminacions en la promoció laboral; l’assetjament sexual o per raó de sexe (identitat/expressió de gènere) o desig sexual, etc.

Hem de fer vaga per exigir la derogació de reforma laboral de manera íntegra, per revertir la misèria salarial i la inseguretat laboral, en forma de precarietat i temporalitat, a la que ens han abocat les últimes reformes laborals.

Hem de fer vaga com a classe treballadora per exigir mesures que tinguin un impacte directe en la nostra vida quotidiana: millors salaris, millors condicions materials de vida, la fi de la discriminació de gènere, de l’explotació dels nostres cossos i de la violència envers nosaltres, entre tantes altres.

El 8 de Març és una fita històrica on enfortir els lligams internacionalistes amb les treballadores de tot el món per combatre el gran capital global. L’arrel del problema és el capitalisme, i la vaga va contra aquest enemic comú: el capital.

Per tot això i molt més, des de la COS ens sobren motius per situar-nos al costat del moviment feminista i donar suport a la convocatòria de vaga general del proper 8 de Març. Tenim clar que la feminització de la pobresa i la precarietat té una resposta col·lectiva: la feminització de la lluita. Seguim organitzant-nos, i seguim estenent la solidaritat de classe per bastir uns Països Catalans republicans, socialistes i feministes.