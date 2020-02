Música

La 4a edició del No Surrender Festival es presenta a Mollerussa

El No Surrender Festival ha presentat avui a Mollerussa la seva 4a edició i la què es preveu més multitudinària. Amb la voluntat de convertir aquest certamen en el festival europeu de referència de tribut a Bruce Springsteen, els organitzadors -amb el promotor i impulsor del festival Josep Maria Pons i el director musical Antoni Tolmos al capdavant- han apuntat totes les novetats de la que serà la primera edició del certamen internacional a Mollerussa, la capital del Pla d’Urgell. La roda de premsa ha comptat amb la presència de l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona i la regidora de festes de la localitat, Raquel Pueyo.

Així doncs, la 4a edició del No Surrender Festival serà de nit i a Mollerussa, capital de la comarca del Pla d’Urgell, que “ens ha acollit amb els braços oberts”, ha agraït Josep Maria Pons. El No Surrender Festival es trasllada enguany a la capital del pla d’Urgell per garantir la comoditat dels assistents i projectar-lo amb ambició cap al futur- “Necessitàvem espai i recursos per fer créixer el festival i Mollerussa ens ha ofert totes les facilitats perquè així pugui ser”, ha afegit Pons, que ha volgut subratllar l’aposta de l’Ajuntament de Mollerussa per l’esdeveniment, que atrau visitants de tot el món i que va celebrar les tres edicions anteriors a la localitat veïna de Vilanova de Bellpuig.



Per la seva banda, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha explicat que “és per a Mollerussa un orgull acollir un festival amb renom internacional i amb una marca consolidada des dels seus inicis”. Solsona ha afegit: “Esperem que aquesta ambició positiva es vegi compensada amb les infraestructures i els recursos que hi destinarem. Per a Mollerussa, és una aposta de territori que té una dimensió global, una aposta amb mirada àmplia i oberta pel caràcter internacional que té aquest festival únic i singular”.ç

El certamen tindrà lloc els dies 26 i 27 de juny al parc de la Serra de Mollerussa, on més d’un miler de músics vinguts d’arreu del món tornaran a interpretar i enregistrar una cançó del ‘Boss’. En aquesta ocasió, coincidint amb la primera edició nocturna el tema a interpretar serà ‘Dancing in the Dark’, basant-se en la versió que el cantant de Nova Jersey va fer a Barcelona l’any 2002. ‘Dancing in the Dark’ ha estat escollida pel director artístic del certamen, Antoni Tolmos, i facilitarà la introducció de nous instruments, com els violins i les violes.



Josep Maria Pons ha destacat durant la presentació d’avui al Teatre L’Amistat de Mollerussa que “en l’edició d’enguany volem potenciar els concerts en directe. Per això, hem seleccionat dues bandes tribut al Boss de reconeguda trajectòria: ‘Sergio Gisbert & The Jacks’, que actuarà el divendres, i ‘Blood Brothers’, que clourà la jornada de dissabte després de l’enregistrament de la cançó ‘Dancing in the Dark’”.



A més, en aquesta quarta edició, l’organització ha volgut apostar fort i porta a l’escenari de Mollerussa ‘Momo’, considerada la millor banda d’Europa de tribut a Queen. El grup del Pla d’Urgell I-Nuits farà de teloner el divendres i completa la proposta de concerts d’aquesta quarta edició.



Entrades ja a la venda

Des d’avui mateix, l’organització ja ha posat a la venda les entrades per la 4a edició del No Surrender Festival.



D’una banda, els tiquets pels músics i cantants costaran 22 euros i es poden adquirir a la web http://nosurrenderfestival.com/ i de l’altra, les entrades de públic es vendran per 15 euros per la jornada de divendres i 15 per la de dissabte, tot i que se’n pot adquirir una de conjunta pels dos dies per només 18 euros.



El No Surrender Festival vol fer de la quarta edició la més multitudinària de totes i superar els 1.200 músics interpretant a la vegada una cançó de Bruce Springsteen.