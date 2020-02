lluita institucional

L'OCB exigeix al Govern que emprengui accions judicials contra els incompliments del govern espanyol

Aquest dimecres, 5 de febrer, el president de l'Obra Cultural Balear, Josep de Luis i el membre de la Junta Directiva de l'Entitat, Joan Mir, s'han reunit amb la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez i el Director General de Relacions Exteriors, Antoni Vicens.

Durant la reunió, els representants de l'OCB han traslladat a la Consellera el suport dels sectors que aglutina l'Entitat en tot allò que faci el Govern per reforçar l'autogovern de les Illes Balears. També li han traslladat la necessitat i l'exigència de que el Govern emprengui accions judicials per reclamar al govern espanyol el compliment amb les inversions estatutàries i per reclamar-li que aboni els 78 milions d'euros corresponents a la liquidació de la recaptació de l'IVA de l'exercici 2017, que s'havien d'haver abonat l'any passat.

L'OCB es compromet a mobilitzar la ciutadania per reclamar aquesta justa demanda, però primer el Govern ha de demostrar que defensa els interessos de la ciutadania de les Illes Balears, no només amb paraules, també amb fets.