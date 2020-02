No tenim rei

L'independetisme català, basc i gallec planten el rei d'Espanya a l'obertura de Legislatura

"La Monarquia Espanyola i el seu màxim exponent, el rei d'Espanya,no ens representa. La societat catalana, basca i gallega rebutgen majoritàriament la figura d'una institució anacrònica hereva de franquisme que se sustenta en l'objectiu de mantenir i imposar la unitat d'Espanya i les seves lleis, negant així els drets civils, polítics i nacionals que assisteixen a les nostres ciutadanies i els nostres pobles".

Aquest matí a les Corts espanyoles, els diputats i senadors d'ERC, JxCat, la CUP, EH Bildu i el BNG han deixat buits els seus escons durant l'obertura de la legislatura amb la presència rei espanyol Felip VI. D'aquesta manera, Els partits republicans i independentistes han visualitzat el seu rebuig a la institució monàrquica que consideren "anacrònica" i "hereva del franquisme".

Les cinc formacions han fet públic el manifest "No tenim rei. Democràcia, llibertat, repúbliques", on adverteixen que no reconeixen la legitimitat de Felip VI ni el consideren un interlocutor polític vàlid. "La monarquia espanyola i el seu màxim exponent, el rei d'Espanya, no ens representa", apunta el manifest.