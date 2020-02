Solidaritat

L'ANC afegeix Barcelona a la protesta global en suport a Julian Assange

El proper dilluns, 24 de febrer, a Londres, comença la vista a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, per decidir sobre la seva extradició per ser jutjat als Estats Units. Allà se’l podria condemnar fins a 175 anys de presó. Per aquest motiu, en una convocatòria de protesta global, desenes de ciutats d’arreu del món han convocat mobilitzacions contra l’extradició d’Assange sota el lema "el periodisme no és un crim".

L’Assemblea ha impulsat i organitza la mobilització de suport a Barcelona, i suma així la capital catalana a la resta de convocatòries d’arreu del món. Per això fa una crida a concentrar-se el proper dia 24, a les 19.30 h, a la plaça Universitat de Barcelona.

La tria de la ubicació per fer la concentració de Barcelona no és casual. Durant la tardor de 2017, Assange va mostrar repetidament el seu suport al dret a l’autodeterminació de Catalunya i la imatge més icònica d’aquell suport es va produir en una videoconferència organitzada per l’agrupació Universitats per la República. Una plataforma formada per les principals organitzacions d’estudiants universitaris catalans, d’entre les quals l’ANJI, l’Assemblea de Joves de l’Assemblea.

Assange va afirmar durant el seu missatge reproduït a la capital catalana que “poblacions de tot Occident aprendran de la vostra experiència” i va insistir que “on vagi Catalunya, la seguiran altres estats”. A més, va qualificar que el referèndum de l’1 d’Octubre era “un fet determinant de la història d’Occident”.

És per això que durant la concentració, a més de mostrar el rebuig a l’extradició de Julian Assange i de donar suport al periodisme, també se li agrairà el suport de l’australià vers l’autodeterminació de Catalunya.

A la convocatòria inicial de l’Assemblea en suport al fundador de Wikileaks ja s’hi han sumat Anonymous Catalunya, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, la Candidatura d’Unitat Popular, Demòcrates de Catalunya, el Partit Pirata, Primàries Catalunya, Solidaritat Catalana per la Independència i Chalecos Amarillos.

Encara s’espera que hi hagi més adhesions els propers dies a la convocatòria inicial de l’Assemblea en suport al fundador de Wikileak.