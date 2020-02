Irlanda

Històrica victòria electoral del Sinn Féin a Irlanda

En el seu programa electoral apostava per la convocatòria d’un referèndum sobre la reunificació amb Irlanda del Nord.

El Sinn Féin ha guanyat les eleccions legislatives d'Irlanda, celebrabrades aquest cap de setmana. Ho hauria fet amb 24, 53% dels vots, seguit del partit centrista Fiana Fáil, amb el 22,18% i del partir democristià Fini Gael (del primer ministre sortint, Leo Varadkar), amb el 20,85%.

La líder SINN Féin, Mary Lou McDonald, ha anunciat que intentarà presidir un govern d’esquerres sense Fine Gael i Fianna Fáil. McDonald també ha manifestat que ha parlat amb el Partit dels Verds, els socialdemòcrates i la gent de la solidaritat sobre la formació del futur govern irlandès.

En les seves primeres valoracions dels resultats, McDonald ha manifestat que la població irlandesa ha apostat per un canvi radical al país i que s'ha acabat el bipartidisme. Amb aquestes resultats diu que "necessitem un nou govern, el millor resultat és un govern sense Fine Gael i Fianna Fáil. Així que és el primer que vull provar, si és possible o no ".

Tot i i així, també ha apuntat constantment que parlarà i escoltarà tothom. "Crec que és el que fan els grans. Crec que això és el que demana la democràcia.

Alguns analistes, asseguren els joves han votat a favor del partit republicà. Això ha donat molta empenta en aquestes eleccions al partit de Mary Lou McDonald i l'ha posicionat al primer lloc. També remarquen que el No majoritari al Brexit d'Irlanda del Nord també pot haver influït en la victòria republicana.