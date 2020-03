Escàndol a la JEC o quan l'àrbitre està comprat

L'escàndol colossal destapat aquest dijous per ElDiario.es demostra fins a quin punt està podrit el sistema juridicopolític espanyol que comanda a l'Estat.

Resulta que el partit polític Ciudadanos va situar un assessor, que cobrava del partit, com a membre de la Junta Electoral Central, la JEC.

Es tracta d'Andrés Betancor, que a principis del 2017 va ser contractat pel partit llavors liderat per Albert Rivera. Actualment Betancor és membre de la gestora del partit.

Betancor va participar molt activament en decisions de la JEC a instàncies de recursos presentats pel partit Ciudadanos, recursos que, amb tota probabilitat havia ajudat a preparar el propi Betancor.

Cobrar de la JEC per resoldre sobre recursos presentats per un partit que et paga com a 'assessor', és corrupció.

Maniobrar perquè la JEC declari tres dels principals adversaris del partit que et paga com a 'inelegibles', és corrupció.

Negar-se a comunicar al Parlament europeu els noms de tres electes (Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí) rivals de la formació política que et paga, és corrupció.

Cobrar del partit Ciudadanos i proposar sancionar el President de la Generalitat, Quim Torra i denunciar-lo davant la Fiscalia per desobeir-te, és corrupció.

Som davant un dels casos més greus de corrupció dels darrers anys.