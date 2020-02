CCMA

El veïnat del Conflent ja veuen la televisió i escoltar la ràdio en català

Uns 16.000 habitants de la zona del Conflent, a la Catalunya del Nord, ja poden veure la televisió i escoltar la ràdio en català. La Plataforma per la Llengua i el Casal del Conflent han unit sinergies i han instal·lat una antena, tant de televisió com de ràdio, per a tots els veïns del Conflent. De manera directa, se'n beneficiaran 8.000 persones i, a través dels repetidors que s'instal·laran properament a la comarca, es cobrirà una zona habitada per més de 16.000 persones.

Aquesta antena permetrà que els ciutadans de la zona puguin tornar a veure els canals de la televisió pública catalana: TV3, el 33, el 3/24, Canal Super3 i Esport3; i, també, escoltar la ràdio pública catalana: Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música i l'iCat.

La situació dels mitjans audiovisuals en català a la Catalunya del Nord és precària. A principis dels anys 90 la programació de la CCMA arribava a Prada i el Conflent gràcies a uns repetidors instal·lats a la zona per l'Associació Alentorn i el Sindicat de Televisió del Conflent. Amb la implantació de la TDT i la conseqüent apagada analògica, es va perdre el senyal dels repetidors.

Fins a dia d'avui, la comarca del Conflent no rebia els canals en català. Sí que ho feien, però, certs municipis de la plana del Rosselló gràcies als repetidors ubicats a la torre de Madaloc, al Rosselló, i al pic de Salines, a la província de Girona. L'única ràdio que emet exclusivament en català és Ràdio Arrels, així que queda més que demostrat que la presència del català als mitjans de comunicació és quasi inexistent.

Tal com va denunciar la Plataforma per la Llengua amb la campanya "El català sense fronteres", aquesta restricció injustificada en la recepció dels mitjans de comunicació audiovisuals implica el menysteniment continuat dels Estats espanyol, francès i italià de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM), malgrat que fou signada per tots tres estats i ratificada per Espanya. A més, els tres estats incompleixen la Directiva 2010/13/CE, reguladora de la llibertat de circulació dels productes audiovisuals. Això es considera una anomalia al continent europeu, on, per exemple, als països nòrdics s'estableix una situació de reciprocitat total dels mitjans de comunicació. És a dir, els ciutadans reben tots els continguts dels canals i de les emissores de ràdio en la llengua pròpia.

La instal·lació d'aquesta antena ha tingut un cost inicial de 7.000 €. L'ONG del català ha obert una campanya de microdonatius perquè tothom qui vulgui pugui contribuir-hi i ajudar a cobrir el cost que ha suposat la instal·lació de l'antena al Conflent.

Nova delegació al Conflent

El Casal del Conflent, entitat cultural i esportiva de la comarca del Conflent que té com a objectiu principal la defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes, i la Plataforma per la Llengua, organització no governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana, han signat un conveni de col·laboració pel qual el Casal del Conflent serà considerat com a representant territorial a la comarca del Conflent de la Plataforma per la Llengua.

Mitjançant la signatura d'aquest conveni, el Casal del Conflent concep la Plataforma per la Llengua com l'entitat referent en matèria de llengua i política lingüística del conjunt dels territoris del domini lingüístic català i, alhora, la Plataforma per la Llengua reconeix el Casal del Conflent com l'entitat de referència en matèria de llengua i cultura catalanes a la comarca del Conflent.