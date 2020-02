especulació

El veïnat de Vallvidrera es mobilitza en defensa de la Casa Buenos Aires

Tot just farà un any que joves de Vallvidrera van ocupar la residència Llar Betània (l’antic Hotel Buenos Aires) que no es convertís en un hotel de luxe o s’acabés enderrocant. Durant aquest temps els joves ha obert la casa al veïnat convertint-la en un punt de trobada i d’activitats.

Ata bé, el joves acaben de perdre perdut el recurs i es fa imminent el desallotjament dels ocupants de l’immoble. Per aquest motiu, el veïnat s'ha manifestat aquest divendres i ha manfiestat en una roda de premsa celebrada al final de la marxa que l'Ajuntament és el culpable principal del desallotjament i del possible enderroc de l’edifici.