Memòria històrica

El Micalet acull un seminari internacional entorn la història, la memòria i les fonts orals

La Societat Coral el Micalet acull un seminari internacional dedicat a la Història, memòria i fonts orals en el qual es pretén mostrar les experiències, tant personals com col·lectives, en l’elaboració de la font oral i en la construcció d’aquests arxius. Es durà a terme en la seua de l’entitat els dies 7 i 8 de febrer.



Les fonts orals són una eina bàsica en l’obtenció de recursos històrics primaris, amb l’objectiu de preservar la memòria col·lectiva. Són un punt de partida essencial per poder rescatar-la i, per això, un primer pas és escoltar-la per obtenir i preservar testimoniatges que els investigadors analitzaran després del seu registre, catalogació, conservació, transcripció i digitalització.



La trobada, organitzada per l’Associació Cultural Institut Obrer (ACIO), l’Associació Valenciana per a la Investigació amb Fonts Orals (AVIFOR) de la Universitat d’Alacant, la Fundació Salvador Seguí (FSS) i El Micalet, comptarà amb 15 ponències i diverses activitats complementàries i lúdiques com el recital Versmemòria a càrrec de Víctor i Gabriel Benavides i una actuació musical amb les cobles de Mike i Mico, Cuando te duela España.



La jornada de demà divendres començarà a les 9.30h i comptarà amb les ponències de Ricard Camil Torres (UV), Rafael Maestre (FSS), José Vicente Martí (UPV), Rosa Brines (realizadora), Laura Benadiba i Lluís Úbeda (Otras Memorias, Argentina), Víctor Benavides (ACIO, UV), Antonio Moya (documentalista), Salvador Fernández (historiador) i Cristina Escrivà (ACIO). Finalitzarà a les 18.30h amb la projecció del documental Llíria. La solidaritat d’un poble de Cristina Escrivà i Sergi Tarín.



El dissabte 8, el II Seminari Internacional començarà a les 10h amb la ponència de Maribel Peris (Consell Valencià de Cultura, GRMH) i continuarà amb les de Miguel Asensio (UV), Mónica Ibáñez (documentalista), José Ramón Valero (UA, AVIFOR), Alejandro Macharowski (ESAT) i la taula rodona amb Francesc Mezquita i Juan Luis Porcar (GRMH) i Laura Benadiba i Lluís Úbeda (Otras Memorias, Argentina) amb la qual es clausurarà la trobada.



El Seminari Internacional va realitzar la seua primera edició, baix el lema Dignifiquem el passat. Les fonts orals i la seva aplicació pràctica, a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània en 2013. En el present any, ha comptat amb la col·laboració del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC), Universitat Jaume I (UJI) i Universitat de València (UV), Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València, Federació Valenciana de Municipis i Províncies i el suport de l’Associació d’Amics de la FUE, Confederació General del Treball, Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià i Intersindical Valenciana.



El Micalet, una societat musical fundada l’any 1893, va ser declarada d’Utilitat Pública en 1978 i es configura com un espai de referència per la seua important activitat educativa i cultural, així com pel seu paper en l’articulació de la societat civil valenciana des de fa 126 anys. L’entitat, sense ànim de lucre, compta amb 554 socis i 163 alumnes en la seua Escola de Música Matilde Salvador, d’ensenyaments no reglats, i al centre autoritzat Institut Musical Giner on s’imparteixen estudis oficials d’Ensenyament Elemental i Professional.