El jutge dóna la raó a la Crida per Sabadell i arxiva definitivament la causa a tots els denunciats per Smatsa.

La Crida per Sabadell ha exigit a l'actual govern que segueixi fiscalitzant el contracte amb tota l'atenció en cadascun dels expedients oberts.

El jutge de l'Audiència provincial arxiva definitivament la causa per prevaricació contra l'exalcalde, en Maties Serracant, tres exregidors, Lluís Perarnau, Albert Boada i Xavier Guerrero, un assessor Jordi Colomer i tres tècnics del govern per l'actuació de fiscalització del contracte de neteja i recollida de residus.

L'empresa SMATSA es va querellar contra ells el juliol de 2017 i va ampliar la querella el març de 2018 a tres funcionaris, en Lluís Perarnau, regidor de serveis, i en Maties Serracant, alcalde, després que l'Ajuntament aprovés les liquidacions de 2014, 2015, 2016, i el requeriment que instal·lessin GPS a tots els equips per tal de confirmar que s'estaven realitzant tots els serveis. El desembre de 2018 van tornar a ampliar-la per tal de poder suspendre la ITF que obligava a l'empresa a facturar només els serveis efectivament realitzats i al preu contractat.

"El jutge afirma que els informes tècnics emesos semblen recolzar-se en fundades raons fàctiques, com els incompliments de les obligacions assumides a través de la concessió que, en certa manera, el mateix apel·lant reconeix encara que acaba excusant." afirma Serracant

El mateix jutge ha considerat que les actuacions de tots els querellats per Smatsa són legals, legítimes i formen part de la funció fiscalitzadora dels contractes de les administracions públiques en defensa de l'interès general.

La Crida per Sabadell considera que l'arxivament provisional de la causa reforça la validesa de la feina feta per l'anterior govern. Alhora, es reafirmen en què l'amenaça i la coacció que ha exercit l'empresa no ha impedit l'acció política i administrativa de fiscalització i control que havia d'exercir el govern municipal.

L'acció del govern sota la responsabilitat del regidor Lluís Perarnau va seguir endavant en la mateixa línia i exigència amb el desenvolupament dels cinc expedients que s'havien anunciat. "Tal com vam afirmar aleshores, no hi havia cap motiu per deixar-ho de fer i deixar de fer-ho sí que hauria suposat prevaricar" aclara Serracant

La Crida va alertar que es tracta d'una venjança de l'empresa contra el Govern local per haver denunciat les irregularitats del servei. Una de les prioritats de l'anterior Govern sempre va ser fer net, acabar amb pràctiques corruptes i irregularitats en els compliments dels contractes públics i vetllar perquè els serveis bàsics de la ciutadania es gestionin de la forma més eficient i transparent possible. Aquestes prioritats segueixen intactes ara que la Crida fa d'oposició al nou govern a la ciutat.

La formació emplaça al govern municipal a continuar amb la tasca de fiscalització del contracte, atès els incompliments flagrants ja acreditats en nombrosos informes tècnics.

Així, doncs, la Crida demanarà la situació de cadascun dels expedients oberts i en tràmit i dels diferents contenciosos interposats per l'empresa per poder-ne fer el seguiment acurat.

Perarnau explica que "Per fi l'ajuntament podrà aplicar la ITF i pagar pels serveis efectuats i no pels equips posats a disposició. Ara es podrà fer el control que l'empresa ha eludit durant tot aquest temps amb el seu obstruccionisme legal."

"Esperem que el nou govern no cedeixi davant dels atacs que pugui seguir fent l'empresa quan segueixin endavant amb els expedients oberts"

Alhora, la Crida exigeix al govern que continuï exercint d'acusació en la peça 28 del cas Mercuri davant els clars indicis delictius vinculats presumptament amb l'adjudicació irregular del contracte.

I com no pot ser d'una altra manera, ens reafirmem en la idea de demanar al govern actual que porti el contracte a la Comissió Jurídica Assessora, doncs un cop més queda evidenciat i aquesta vegada reforçat pel jutge, que existeixen múltiples irregularitats a la contractació del servei de residus.

Diem als grups de govern i de l'oposició "Si realment volen buscar solucions al conflicte amb el contracte de residus i neteja viària, deixin de buscar excuses en les accions que duem a terme des de la Crida. Nosaltres seguirem com hem fet sempre actuant amb responsabilitat." conclou Perarnau