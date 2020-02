8-M

El comitè de vaga feminista de Sabadell pel 8-M rebutja l?acte oficial del'Ajuntament

El Comitè de vaga general feminista de Sabadell ha manifestat el seu desacord amb l’acte festiu organitzat per l'Ajuntament en el marc del dia 8 de març, dia internacional de les dones treballadores.

En un comunicat, el Comitè considera necessari recordar al govern de Sabadell i a l’actual Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament que: l’origen del 8 de març es vincula a la commemoració de l’incendi d’una fàbrica tèxtil on van ser assassinades les treballadores que s’havien organitzat i declarat en vaga per protestar contra l’explotació laboral i per aconseguir unes condicions laborals i de vida dignes, per l'emancipació i l'equitat. D'aquesta manera, apunta que "només podem entendre aquest dia com a una jornada combativa i de lluita feminista, com un dia per reivindicar els nostres drets i per visibilitzar i combatre totes les desigualtats i violències que patim només pel fet de ser dones treballadores".

També recorda que a l’Ajuntament que, el 8 de març hi ha convocada una vaga general feminista, i que, amb l’organització d’aquest acte s’està “convidant” a treballar a moltes dones (tècniques de l’Ajuntament, tècniques de so, cantants, personal de la neteja…) i obstaculitzant el seu dret a exercir la vaga. Per altra banda, aquesta festa, incita directament al consumisme quan en un dia de vaga, una cosa essencial, és no consumir.

"Aquest any, el 8 de març és diumenge, i què?, es pregunta el Comitè, que respon "És dia de vaga general. No treballem i no consumim".

Finalitza el text, fent "una crida a l’organització de totes les treballadores, ens sumem la vaga general feminista, i us convoquem a una manifestació que tindrà lloc el 8M a les 12h a la Plaça de la Creu Alta de Sabadell".