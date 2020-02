El col·lectiu veïnal Estima sArenal es dona a conèixer a la Rua de sArenal amb la comparsa Trencaguiris

Constituït fa pocs mesos, el col·lectiu ha aprofitat la Rua del 44è Carnaval de s’Arenal per fer acte de presentació amb l’espectacle performatiu ‘Trencaguiris’, el qual confronta els antics trencadors de marès, que poblaven i treballaven aquestes terres, amb els turistes Ballermann, que protagonitzen cada any una invasió de l’espai veïnal. Seguint la pancarta que diu “som terra de marès”, es representa una lluita simbòlica entre les arrels i el turisme de gatera.

Estima s’Arenal, que ja ha participat activament amb la Taula per la Convivència en altres activitats festives de la zona, consolida d’aquesta manera l’inici de la seva trajectòria com a projecte veïnal que vol posar en valor les arrels dels seus barris i pobles, construir autoestima col·lectiva i mostrar que s’Arenal és molt més que una zona turistitzada.

Entendre i treballar els barris i pobles de s’Arenal i Son Sunyer en positiu és per a aquest col·lectiu el fil conductor per crear un nou relat que arreli a tota la comunitat. Per a aquests veïns de s’Arenal, ses Cadenes, es Pil·larí i les Meravelles, connectar amb les arrels és una manera d’entendre el present i caminar cap al futur.