Cinema

Zinemaldia CAT 2020: El cinema basc arriba a Barcelona

El Zinemaldia.cat, fidel a la seva cita amb Barcelona, celebra quinze anys ja. A l'edició del 2020 el festival ho componen 11 llargmetratges i diversos migmetratges, i es farà a tres llocs.

SECCIÓ OFICIAL ALS CINEMES GIRONA

A la secció oficial a concurs es projectaran 4 documentals, tots ells amb la presència de les/els directors/es: 'Zauria(k)'(21/02), 'Urpean lurra' (23/02), 'Hiru uhinak' (28/02) i 'Ez eskerrik asko!' (29/02). Les passes seran a Cinemes Girona, on també podrem veure dues de les millors obres de ficció més recents: 'Soinujolearen semea' (23/02) i 'Agur Etxebeste'(01/03). En animació tindrem una projecció matinal en VOSE amb 'Lur eta Amets'(23/02).

CENTRE CULTURAL EUSKAL ETXEA

El dia 22 de febrer, dissabte, la tarda serà pels migmetratges a l'Euskal Etxea. Just després, a les 20.00, tindrem una de les peces de ficció més divertides produïdes últimament a Euskal Herria: Napardeath. El 27 de febrer, farem un cinema fòrum amb la presència dels directors sota el títol 'Punk is dad' i veurem 'Generación Anti Todo' i 'Los demenciales chicos acelerados. Euskadi y tal', amb taquilla inversa.

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

El dimecres 26 serem a L'EOI Drassanes per veure el documental sobre l'Acadèmia Basca de la Llengua: 'Euskaltzaindia, egunak eta lanak'. Després parlarem amb un membre de Euskaltzaindia sobre el documental i el procés d'unificació de l'euskera.

ENTRADES I ABONAMENTS

Aquest any, tindrem un abonament per assistir a totes les emissions dels Cinemes Girona. Per 22 euros (20 socis/sòcies) podrem assistir a totes les projeccions o convidar al cinema a altres 6 persones. Les entrades i abonaments es posaran a la venda a Cinemes Girona, cinemesgirona.cat i a l'Euskal Etxea (Nomès abonaments).