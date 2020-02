Doncs sí que costa poder tenir habitatge en aquest país...

Vinyeta de Brauli (CC)

Sabedors que, segons la Matemàtica de la Història d'Alexandre Deulofeu, la història es repeteix i que en aquest racó de món tendim cap a un sistema regit per una aristocràcia feudal basada en senyors, servents i esclaus, on els senyors no tenen els vells noms de ducs, marquesos, comtes, vescomtes, barons, etc., sinó que són presidents, directors generals i gerents de grans corporacions, aquí podem contemplar una cerimònia de vassallatge fruit de la concessió d'una hipoteca a un noble cavaller que ha aconseguit aquest honor mercès als seus mèrits prestats en campanya!"