Jocs Mediterranis

CUP Tarragona “Ja ningú pot negar que els 18,4 milions d’euros públics que va costar el Palau d’Esports es van llençar a la brossa”

La cessió del parquet del Palau d’Esports cap a Fontajau (el Palau d’Esports de Girona) evidencia que aquest equipament construït pels Jocs Mediterranis a Tarragona no ha estat mai una prioritat ni per la ciutat, ni pels equips de govern de Ballesteros ni Ricomà, ni molt menys per la Generalitat.

La CUP de Tarragona va alertar des d’un primer moment que els Jocs Mediterranis no eren una aposta de ciutat, i que la construcció del Palau d’Esports no responia a les necessitats prioritàries de Tarragona ni del territori. La CUP sempre va denunciar que aquesta inversió representava un clar malbaratament de diners públics, i que era una “temeritat” que la principal despesa feta per la Generalitat al Camp de Tarragona en plena època d’austeritat anés destinada a construir un pavelló esportiu, tenint en compte “les mancances que pateixen molts dels serveis públics de Tarragona”.

Tal i com apunta la regidora Laia Estrada, “els 18,4M€ que va costar la seva construcció podrien haver ajudat a millorar les instal·lacions dels serveis sanitaris o dignificar els equipaments de les escoles públiques de la ciutat” que, tal i com recorda l’edil cupaire, “fins i tot algunes d’elles estan en barracons”. En aquest mateix sentit, la formació anticapitalista critica la manca de perspectiva de servei públic dels responsables polítics de l’organització del Jocs Mediterranis tant per part del govern de Ballesteros com de la Generalitat.

Ara bé, per a la CUP, “el més escandalós és que hagi passat un any i mig des que van finalitzar els Jocs Mediterranis i el Palau d’Esports segueixi sense poder-se utilitzar”, afirma la consellera Eva Miguel. La cupaire remarca que la cessió del parquet al palau d’esports gironí és “una mostra de generositat i solidaritat”, però alhora també és “l’enèsima evidència que el Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània segueix sense previsió d’entrada en funcionament”.

Tot plegat indica, segons la CUP, que l’equip de govern de Ricomà no va ser sincer quan en el passat plenari va assegurar que ens trobàvem a prop de desencallar la cessió del Palau d’Esports. La formació anticapitalista qualifica com a “patètic i vergonyós” que “havent-hi dos governs pràcticament del mateix color polític a la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona siguin incapaços de posar-se d’acord per desencallar les traves burocràtiques que impedeixen la posada en funcionament regular d’aquest equipament”.