Concentració als Jutjats de Reus en contra la repressió policial del 23S

Demà dijous 13 de febrer a les 9:45h s'ha convocat una concentració als jutjats de Reus sota el lema "La solidaritat no és delicte" en suport a les tres persones encausades per les mobilitzacions del 23S. La concentració es fa coincidir amb la compareixença com a testimonis dels Mossos d'Esquadra, que són qui van denunciar els fets. Els agents assenyalen a tres persones reconegudes a Reus -un regidor i exregidora de la CUP i a un militant d'Endavant- de dirigir la manifestació i els acusen de desordres públics per haver tallat les vies del tren, un delicte que podria arribar fins a sis anys de presó.

Els acusats exigeixen l'arxivament del cas, ja que, tal com va explicar Mariona Quadrada, una de les encausades, "responen a un informe polític" i perquè "són denuncies personalitzades i d'escarment". Tammateix, durant la concentració de demà els encausats anunciaran una nova persona investigada arran de la mateixa protesta del 23S a Reus.