Capgirem Vic anuncia un relleu de regidores al grup municipal

L’assemblea de Capgirem Vic ha anunciat aquest dimecres que el mes de setembre d’aquest any farà un relleu de dues de les quatre regidores del grup municipal, i que a mig mandat farà un nou relleu.

En concret, Sara Blázquez i Joan Coma Roura deixaran el grup municipal al mes de setembre i en el seu lloc entraran Susanna Vives i Roger Cumeras. Carla Dinarès assumirà el rol de portaveu del grup municipal que, de fet, ja ha estat exercint des de l’inici del mandat. Més endavant, Pere Freixa serà substituït per Marc Camacho. Els relleus han estat valorats i aprovats unànimement en assemblea tenint en compte la disponibilitat personal de cadascú per assumir la tasca de l’Ajuntament.

Des de Capgirem Vic sempre s’ha dit que les persones que fan de regidores a l’Ajuntament estan en política municipal de pas i de manera totalment temporal i extraordinària i que s’hi està en representació d’una assemblea oberta on tothom hi té el mateix pes. Les regidores només són les portaveus de l’assemblea a la institució.

Capgirem Vic aposta per una política de proximitat, lluny de la professionalització dels càrrecs electes en contraposició a la partitocràcia imperant. Un dels cavalls de batalla de Capgirem Vic i la CUP i de les seves raons de ser és la de lluitar per acostar la gent a la institució i trencar la barrera que imposen els partits no assemblearis.

La institució allunya del carrer i es fa imprescindible prendre mesures per evitar-ho tant com es pugui. Per això la mesura que Capgirem Vic ha anunciat aquest dimecres té un marcat caràcter polític: lluitem contra les dinàmiques i inèrcies institucionals que només beneficien als de sempre.

Adjuntem tres fotografies de la roda de premsa d'aquest dimecres, en la qual Sara Blázquez, una de les regidores que plega, i Susanna Vives, una de les que entra, han explicat la mesura. Les han acompanyat altres persones de l'assemblea de Capgirem Vic.