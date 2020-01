Una solució per Ramon

Ni Llei d'Habitatge de les Illes Balears, ni Governs Progressistes a l'Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Govern Balear, han estat capaços d'afrontar el repte de garantir el Dret a un Habitatge Digne d'acord amb el mandat de l'ONU, Unió Europea, Constitució Espanyola i Estatut d'Autonomia. Les promeses electorals, ja no tan sols de les darreres eleccions, sinó de les anteriors són paraules buides i la Llei d'Habitatge del Govern Balear paper banyat com ja vam anunciar en el seu dia, deixant el desenvolupament de la Llei a Reglamentació que avui en dia es tradueix en no res.

MES, Podem, PSOE baluards del progressisme i de la lluita contra el feixisme són incapaços de lluitar contra una xacra que duem des de l'any 2007, i que ha anat evolucionant i a la que govern rere govern, consistori rere consistori, els que feien oposició deien tenir la solució a tot plegat i quan han governat s'han vist tant o més inútils que els governs precedents. Fa un mes, l'acció de la Plataforma d'Afectades per les Hipoteques a Mallorca aconseguia aturar el desnonament d'en Ramon, als jutjats de Palma. Ara un mes després, Ramon compta els dies que li queden per quedar-se al carrer, desnonat, després de tota una vida de treballar, de pagar impostos, de ser una persona honrada, ara es troba que la recompensa de les institucions és un "no hi ha solució".

Recordem que en Ramon és desnonat per un Gran Tenidor i que aquests haurien d'estar controlats pel Govern Balear, mitjançant la conselleria que presideix "l'Honorable" Marc Pons i del tripartit progressista. Des de la Conselleria presidida per Marc Pons, de la que depèn la direcció d'Habitatge tampoc ens han donat cap solució habitacional per en Ramon. Les dades dels 3 primers trimestres del CGPJ ens fan preveure un nombre de desnonaments el 2019 molt propers als 2000 del 2018. Tot i haver-se aprovat una llei 'habitatge l'any 2018 el que cada dia acabin al carrer de mitja entre 5 i 6 famílies sembla no importar als polítics que ens governen.

No és tan sols una vulneració de la legislació Balear i Espanyola, ja que des de l'any 2015 Nacions Unides va declarar que els desnonaments sense Plataforma d'Afectades per les Hipoteques a Mallorca Nota de Premsa: UNA SOLUCIÓ PER RAMON alternativa habitacional són una violació dels Drets Humans. Els darrers mesos, inclús anys pot donar la sensació que la situació s'hagi resolt amb l'anunci de noves lleis autonòmiques i estatals, però res més lluny de la realitat, els desnonaments d'hipoteca han estat substituïts per desnonaments de lloguer, i els finals de contracte amb apujades constants dels preus de lloguer deixa al carrer un nombre no registrat de famílies que cal sumar a les comptabilitzades pel CGPJ.

Per tant des de la PAH Mallorca fem una crida a totes les institucions a què donin solucions, per Ramon i per totes les persones que es troben amb situacions similars, i a la ciutadania, la seva solidaritat i el suport enfront de les institucions que ens diuen representar.