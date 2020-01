lluita institucional

Un informe jurídic avala la participació del treballadors amb veu i vot als consells d'administració de les empreses municipals de Tarragona

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) Tarragona ha reclamat que els treballadors i treballadores de les empreses municipals puguin tenir, finalment, representació als consells d’administració ja que “qui millor que ells per explicar les necessitats de l’empresa”, ha explicat la portaveu del Grup Municipal, Laia Estrada. La consellera Estrada ha explicat que aquesta és una reclamació que ja van iniciar a principis de l’anterior mandat, juntament amb altres formacions, i que és “una bona mesura per tal de facilitar als treballadors la possibilitat d’opinar i, alhora, de tenir accés i participar de les decisions que s’hi prenen”.

A més, les cupaires demanen limitar la representació dels grups municipals als consells d’administració a una persona per formació política i recorden que les dues conselleres van renunciar al a sobrerepresentació que els havia proposat el govern de Ricomà.

Davant la insistència de l’oposició als consells d’administració de les empreses municipals, el febrer de 2015 el govern de Ballesteros va encarregar un informe jurídic per si era possible, o no, la participació dels treballadors als consells d’administració. En aquell moment el dit informe no es va facilitar a cap membre dels consells d’administració que assistia en representació dels grups de l’oposició, sinó que es van explicar, de veu, les conclusions del mateix; aquestes eren que “no es pot considerar realment una eina de participació efectiva tal i com es preveu en les directives europees”. En aquell moment la formació cupaire ja va criticar que les presidències de les empreses municipals van acabar justificant una proposta que seguissin deixant fora les treballadores, quan res no indicava la impossibilitat de la seva participació directa.

La consellera Eva Miguel ha exposat que ara la CUP ha pogut tenir accés a l’informe jurídic realitzat el 2016, fent evident “l’engany del govern del PSC sobre el seu contingut”. L’informe contempla l’opció d’incorporar als consells d’administració un representant dels treballadors amb veu i vot, com a fórmula que garanteix realment la participació dels d’aquests en els òrgans d’administració i de control de l’empresa. La consellera Miguel ha explicat que “ja no hi ha excuses, doncs finalment s’ha demostrat que és qüestió de voluntat política que els treballadors de les empreses municipals puguin tenir representació amb veu i vot als consells d’administració”, per aquest motiu la CUP ha sol·licitat incloure un punt de debat sobre aquesta qüestió en l’ordre del dia en les sessions de les diferents empreses.