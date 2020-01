Casals i Ateneus

Torna el Casal Popular "La Tecla" al barri de Sant Gervasi de Cassoles

Després d'11 mesos del tancament del seu per una comitiva judicial i els Mossos d’Esquadra al carrer Balmes, el Casal ha obert de nou les portes en un altre espai alliberat al barri.

Dissabte passat es va donar a conèixer la reobertura del Casal Popular La Tecla, en un nou espai alliberat, al barri de Sant Gervasi de Cassoles del districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona. Onze mesos després del seu tancament per una comitiva judicial i els Mossos d’Esquadra al carrer Balmes, "perquè el Banc Santander a través de la seva immobiliària Altimira preferia tenir el local tancat i abandonat que ple de vida", segons el comunicat que s'ha fet públic a les xarxes. El nou espai alliberat està situat al carrer Madrazo 60. Sembla ser que és propietat del BBVA i porta més d'un any buit.

"La Tecla que tornarà a donar vida al barri i va ser projecte referencial a Cassoles pel jovent organitzat i les veïnes organitzades, així com un espai d'acollida per a totes aquelles que vulguin teixir projectes, dinamitzar el lleure, gaudir de cultura popular, passar l'estona o fer el got. No dubteu en acostar-vos-hi per dir la vostra, participar-hi o mostrar el vostre suport al projecte", apunta el comunicat.

Aquest diumenge, s'ha començat a netejar per habilitar-lo el més aviat possible per acollir reunions i preparar activitats. També s'ha fet un esmorçar davant de local per comunicar-ho al veïnat que ha esta molt receptiu amb la iniciativa. A la tarda s'ha fet una Assemblea Oberta. Dilluns començaran les activitats de les diferents entitats (La Pira Feminista, SoundGervasi, Arran Cassoles, la CUP, el CDR del Farró i de Sant Gervasi) que s'aplegaven a l'espai de Balmes.

Els membres del Casal recorden que la Plataforma d'Entitats Juvenils de Sarrià-Cassoles ha reactivat la campanya "No Tenim Lloc que va començar el 2015 per donar solució als problemes d'espai que patien les entitats al districte. "En el seu moment arran de la campanya s'aconseguiren obrir dos espais als respectius barris l'Ateneu Popular de Sarrià i el Casal Popular La Tecla. Avui dia ambdós projectes es troben sense local perquè van ser expulsats d'ambdós llocs. La Tecla i L'AP Sarrià que fou cremat per l'extrema dreta amb la connivència de la policia i la propietat alhora que l'Ajuntament sembla que va fer els ulls grossos", remarca el comunicat.