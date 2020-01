Societat Coral el Micalet repulsa per les agressions, insults i provocacions en la Cavalcada de les Magues de Gener

Lacom a promotora de la Cavalcada de les Magues de Gener , que enguany ha arribat a la seua cinquena edició, ha manifestat la seua total repulsa per les agressions, insults i provocacions que grups d’intolerants van llançar contra els participants en la festa el passat diumenge 12 de gener."Aquestes agressions distorsionen el que hauria de ser un dia feliç per a moltes famílies i moltes xiquetes i xiquets. No podran aconseguir llevar la il·lusió de les persones menudes i grans, perquè la màgia i l’alegria de la infantesa és més forta que la misèria de la intolerància", puntualitza la SocietatAgraeix la col·laboració de totes les entitats i col·lectius que varen participar en aquesta expressió cívica, festiva i multicultural. La seua emoció i força del seu treball ens enforteixen com a societat. "Una societat que vol ser cada dia més lliure i més tolerant", remarca.