Sirvent: "Els interessos que hi ha darrera dels acords de pressupostos són purament partidistes"

En una primera valoració de l’acord de pressupostos entre JxCat, ERC i Cat-ECP, la CUP Crida Constituent considera que aquest és fruït d’una operació propagandística que busca mantenir l’estabilitat institucional del règim a diferents nivells. “L’acord de pressupostos entre JxCat, ERC i Cat-ECP a canvi dels de l’ajuntament de Barcelona i de la investidura de Pedro Sánchez deixa clara quina és la prioritat d’aquests partits, els interessos partidistes”, ha assegurat la diputada Maria Sirvent en una roda de premsa avui.

La portaveu de la CUP ha volgut denunciar l’opacitat de la gestió dels comptes per part del govern de la Generalitat i Cat-ECP i la manca de rigorositat a l’hora de fer públiques les xifres, ja que tot i que el vicepresident de la Generalitat ha anunciat un augment de la despesa, aquesta realment és menor a la que es va produir amb els pressupostos prorrogats del 2019. Per altra banda, també s’ha fet públic que el pressupost pel 2020 recupera els nivells de despesa del 2010, any que van iniciar les retallades per part del govern de la Generalitat. Per tant, sense tenir en compte que la població ha augmentat i en conseqüència, la despesa necessària per cobrir els serveis públics també, les xifres publicades no suposen una reversió de les retallades dutes a terme els darrers anys.

Per a l'esquerra independentista el país “necessita propostes per fer front a les necessitats socials creixents” i en aquests moments, els números segueixen sotmesos a les regles d’austeritat imposades per la Unió Europea i per l’Estat espanyol, fet que perpetua la descapitalització de l’administració pública.