Alliberament nacional

Poble Lliure sobre l'acord ERC-PSOE: "Una aposta destinada al fracàs: creem les condicions pel següent embat"

L'organització independentista expressa que "ni entenem ni compartim la proposta tàctica d’ERC: donar estabilitat al Regne d’Espanya i donar aire a un dels seus pilars fonamentals, el PSOE", i reclama les condicions per al nou embat amb l'Estat

Poble Lliure s'ha posicionat a través d'un comunicat sobre l'acord ERC-PSOE que facilitarà la investidura de Pedro Sánchez. L'organització independentista considera que és una aposta "destinada al fracàs" i que "Sense mobilització i sense iniciativa política l’independentisme està destinat a deixar de marcar l’agenda política i, per tant, a ser incapaç de forçar escenaris de negociació vertadera amb l’Estat."

L'organització afirma que, tot i tenir en comú l'objectiu que l'independentisme esdevingui hegemònic "no entén ni comparteix" l'operació portada a terme per ERC.

Al comunicat Poble Lliure planteja un seguit d'interrogants sobre conjuntura que obre aquest pacte ("...i mentrestant i després, què? Què ha de fer l’independentisme d’esquerres davant d’aquest escenari, a banda de la denúncia de les seves contradiccions?"). I recorden que han repetit en altres ocasions que "la via és la confrontació democràtica republicana a tots els nivells (econòmic, social, polític i institucional)."

En el seu escrit conclouen que "El que necessitem imperiosament és reforçar les eines d’organització popular capaces de marcar aquest camí, línia estratègica i lideratge polític per a la nova etapa", i que allò que cal és "Reforçar els espais i eines del republicanisme popular allunyades del control de l’Estat i properes a la ciutadania catalana: l’Assemblea de Càrrecs Electes, el sindicalisme nacional i de classe (encapçalat per la I-CSC), el Consell per la República i els seus Consells Locals, les organitzacions populars de masses (com l’ANC), etc."

