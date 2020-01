La 'Plataforma per la Llibertat' a Mallorca neix per a defensar tres eixosprincipals: Amnistia, Drets i Autodeterminació

Aquest dijous s'ha presentat en roda de premsa la 'Plataforma per la Llibertat' a l'Espai de Cultura Can Alcover amb la participació d'Aina Quintana de Mallorca Lliure, Joan Mas de MÉS per Mallorca, Sili Arguimbau de Jubilats per Mallorca i Miquel Carbonell de Crida per Palma.

Inicialment, la Plataforma està formada per l'STEI-Intersindical, Crida per Palma, Obra Cultural Balear, Jubilats per Mallorca, MÉS per Mallorca, Grup Blanquerna, Mallorca Lliure, CUP Palma, Fundacions Darder Mascaró, Assemblea Sobiranista de Mallorca i Endavant Mallorca.

«En aquests moments estam preocupats pels esdeveniments que vivim, tant pel retrocés dels drets democràtics més bàsics com per la impossibilitat d’aprofundir en l’autogovern dins l’Estat espanyol. Tenim líders polítics a la presó, vulneració dels nostres drets i manca de respecte pels que defensam el dret d’autodeterminació; a més de les mentides i la manipulació de molts mitjans de comunicació de l’Estat espanyol», han explicat.

Segons han destacat, la Plataforma es constitueix amb la finalitat de defensar tres eixos principals: Amnistia, Drets i Autodeterminació.

Amnistia

Des de la Plataforma per la Llibertat consideren que els presos polítics i els exiliats s’han limitat a donar veu al poble de Catalunya mitjançant l’organització d’un referèndum (despenalitzat pel govern de Zapatero) i que, per tant, no han comès cap delicte. «És per això que exigim que siguin amnistiats». Això implica l’eliminació de les seves condemnes per tal que es puguin reincorporar a la vida política i civil en igualtat de drets com qualsevol altre ciutadà. A més, han remarcat que aquesta amnistia s’ha de fer extensiva «a totes les altres persones injustament condemnades, com puguin ser els activistes socials Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i el cantant Valtònyc, així com a totes les persones perseguides pel seu compromís polítics amb els drets socials i nacionals». Per tant, anuncien que impulsaran diferents accions per sensibilitzar el conjunt de la ciutadania a favor de l’alliberament dels presos i del retorn dels exiliats.

Drets

Rebutgen els «retrocessos impulsats per les institucions de l’Estat espanyol, que han violat els drets d’expressió i de manifestació i les garanties dels representants polítics electes i dels activistes socials a un judici just, com les detencions injustes dels membres dels CDR o dels manifestants que exercien els seu dret universal a manifestar-se». La recent sentència del TJUE ha confirmat que són els votants els qui elegeixen els seus representants i que, per tant, «s’ha violat els drets dels ciutadans quan els jutges del Tribunal Suprem no han respectat el dret a la immunitat parlamentària, bàsic en una democràcia». A més, reivindiquen el dret de la ciutadania a la desobediència civil pacífica no-violenta com a garantia d’una societat democràtica. És per això que exigiran, reivindicaran i faran feina a nivell social per la defensa dels drets així com «denunciarem els atacs contra aquests, per tal de poder gaudir d’una societat plenament democràtica».

Autodeterminació

Respecte a aquest tema, la Plataforma defensa que tot el poble de Catalunya i tots els pobles del món tenen el dret a l’autodeterminació, que és un dret inalienable reconegut per les Nacions Unides, que va ser ratificat pel cap de l’Estat espanyol el 13 d’abril de 1977 amb la signatura del Pacte internacional de drets civils i polítics. «Un dret que consideram extensible al conjunt dels Països Catalans i a la resta del món i que hem de poder exercir sempre i quan existeixi un desig majoritari», han remarcat. Per tant, consideren que cal «donar la veu a la ciutadania, cal continuar creant espais de debat i convocant accions de lluita per tornar a conquerir la llibertat democràtica». El que succeeix a Catalunya també afecta molt a la resta de l’Estat, però molt especialment a les Illes Balears i al País Valencià. «És per això que impulsarem diferents accions a nivell social per sensibilitzar la ciutadania a favor del reconeixement d’aquest dret», han explicat.

A la roda de premsa, la 'Plataforma per la Llibertat' també ha destacat la voluntat d'esdevenir una eina per a coordinar una resposta als esdeveniments que tenguin a veure amb aquests tres eixos. A més, com a primera acció, duran a terme una Diada per l'Amnistia per tal d'involucrar la població civil en la Plataforma.

Cal recordar que aquest mateix dijous Can Alcover acull la presentació oficial de la 'Plataforma per la Llibertat' a partir de les 19.00 hores. L'acte comptarà amb la participació de Benet Salellas, advocat reconegut per la seva tasca en la defensa de casos de repressió política. Alguns dels més coneguts són el cas de Tamara Carrasco (CDR) o el seu paper clau en la defensa del president d'Òmnium Cultural empresonat, Jordi Cuixart, durant el judici de l'1O.