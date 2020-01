ensenyament

La Permanent de la Junta de Personal Docent de Mallorca s'oposa a les retallades i el tarannà neoliberal de la Conselleria d’Educació

La Permanent de la Junta de Personal Docent de Mallorca ha manifestat el seu rebuig a les retallades econòmiques que estan patint els centres, així com també a la manera com la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ho ha gestionat. Per trobar una sortida a les retallades, que afecten tota la comunicat educativa, s’ha reunit només amb les associacions de directors i directores, que no representen tots els centres, i no amb els representants del professorat en l’àmbit de la Mesa Sectorial, que és com pertoca segons la normativa i que garanteix la transparència de les accions de l’Administració Educativa. Aquesta nova manera de relacionar-se dins el sector educatiu, obre la porta a maneres neoliberals de funcionar dins els Serveis Públics.

Per altra banda, la Permanent de la Junta de Mallorca reclama a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que l’acord al qual s’ha arribat amb aquestes associacions passi per Mesa Sectorial, ja que el que conté afecta les condicions

laborals del col·lectiu docent.

Finalment, ha demana a la Conselleria la reversió d’aquesta mesura i que la dotació dels centres docents no pateixi cap tipus de retallada.