habitatge

La PAH Mallorca reclama solucions globals a la crisi de l'habitatge

Tot i haver-se trobat una solució per Ramon, la PAH Mallorca ha reclamat solucions a les diferents institucions, en especial al Govern Balear, qui té les competències i les eines per fer-ho, i en el moment polític actual, estatal i autonòmic, no es pot entendre que no es doni una solució ja a la crisi de l'habitatge.

Pel cas d'en Ramon, en el termini d'un mes l'Ajuntament de Palma posarà un habitatge a disposició d'en Ramon i entre avui (dia del desnonament) i el dia que l'habitatge estigui llest, en Ramon estarà a una residència de la 3a edat.

Per a la Plataforma, aquest pic la història ha tingut un final feliç, però això no significa que el problema de fons hagi desaparegut. Unes 5 famílies de mitjana es desnonen cada dia a les Illes Balears i això significa que no sols hi ha dificultats per aconseguir un habitatge digne després del desnonament, sino que el mateix fet que hi hagi aquests desnonaments ens fa veure que hi ha un problema de fons, que passa per polítiques d'habitatge orientades a un parc d'habitatge públic i social d'una banda i d'altra la intervenció sobre els preus dels lloguers.

La PAH recorda que als desnonaments cal sumar les famílies que un cop acabat el contracte de lloguer no tenen alternativa habitacional i que no consten en cap estadística i que constitueixen el mateix problema però amb una aparença diferent i d'una forma més silenciosa o discreta.