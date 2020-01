Per a la República

La Intersindical-CSC fixa el full de ruta per a ser el referent sindical de la República Catalana en el seu Fòrum Nacional

La Intersindical-CSC ha reunit avui 200 afiliats i afiliades a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona per debatre i aprovar el full de ruta del sindicat per als propers anys, amb l’objectiu de construir una alternativa nacional i republicana al sindicalisme que trenqui amb les dinàmiques sindicals catalanes dels darrers 40 anys.



Amb la celebració del Fòrum Nacional, espai de debat i de participació democràtica del sindicat republicà entre congressos, s’ha posat al dia l’estratègia de l’acció sindical posant de manifest la necessitat de dotar el país d’una eina sindical majoritària per avançar en la construcció de la República Catalana. Per aconseguir-ho, la Intersindical-CSC se centra en un model assembleari, ètic i de confrontació i reforça el seu compromís com a sindicat independentista, sociopolític i feminista i totalment independent de cap poder econòmic, social, polític o religiós.



El Fòrum també ha servit per estructurar i gestionar el creixement del sindicat els darrers dos anys, reforçant el paper de les unions territorials i les sectorials i amb un model de governança que permeti al sindicat ser l’eina de transformació laboral i social que el país reclama per avançar cap a la República Catalana. També s’hi ha debatut el model de serveis i gestió públiques, proposant un model de dotació de serveis prestats pel sector públic des de la qualitat, la transparència, l’ètica i garantint-ne la universalitat i l’equitat.



El conclave del sindicat també ha volgut denunciar el vergonyós pacte del govern de PSOE i Unidas Podemos amb la patronal espanyola i CCOO i UGT per establir un SMI de 950 euros. La Intersindical-CSC es referma en la seva proposta d’un salari mínim català de 1.320 euros que compleixi amb les recomanacions de diversos organismes internacionals i permeti als treballadors i a les treballadores de Catalunya viure amb dignitat. En aquest sentit, el sindicat republicà considera el SMI espanyol totalment insuficient pel cost de la vida a Catalunya i una nova oportunitat perduda de lluitar contra la precarietat.