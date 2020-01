Antimilitarisme

La indústria de seguretat de fronteres es consolida a Catalunya a rebuf d'una creixent indústria militar espanyola i europea

Les empreses militars i de seguretat han iniciat els últims anys un creixement milionari de facturació a tota Europa, així com també a Espanya i Catalunya, tal com mostra l’informe “La indústria militar i de seguretat de fronteres a Catalunya” que publica avui el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Tot i que a Catalunya s’hi fabriquen components i tecnologies destinades a l’armament i al material de defensa, “continua sense distingir-se per tenir una producció armamentista important. L’informe sobre industria de defensa que publica el Ministeri de Defensa xifrava el 2016 les vendes totals de defensa a Catalunya en 22,2 milions d’euros, un volum que pot semblar elevat, però que no arriba al 0,8% de les vendes totals de defensa de l’Estat espanyol”, apunta Nora Miralles, investigadora del Centre Delàs i autora de l’informe. La indústria militar a Catalunya està formada per mitjanes i petites empreses auxiliars de la indústria espanyola i proveïdores de gegants de l’aeronàutica de guerra, com Airbus Defence and Space. Es calcula que, en aquest sector, hi treballen unes 1.700 persones al nostre territori.

Alhora, la deriva securititzadora en les polítiques europees per fer front als fluxos migratoris en els últims anys, ha obert un nou nínxol de mercat que han ocupat aquestes empreses que ja estaven situades dins el sector de la defensa o que ja proveïen de components o serveis a grans empreses del sector. Aquestes empreses s’estan beneficiant de forma evident de la militarització de les fronteres.

Així, les grans empreses de defensa s’han introduït amb força en el mercat de la seguretat i, especialment, de la seguretat fronterera, amb un gran potencial de creixement. Això ha propiciat la reactivació i expansió d’empreses com Indra, Sener, Tecnobit, GMV, Rohde & Schwarz i l’aterratge a Catalunya de gegants de la tecnologia com Accenture, Sopra Steria, ATOS IT o Thales, empreses que reben fons de defensa i seguretat de diferents organismes europeus i agències responsables de la militarització de les fronteres europees i de la construcció de la Frontera Sud espanyola.

De les 350 companyies que s’han beneficiat de contracte del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), més de la meitat dels recursos els acumulen 10 empreses, diverses de les quals amb presencia al nostre territori: Indra, Amper, Eurocopter, Albie, Telecomunicación Electrónica y Conmutación, Atos, Dragados, Ferrovial, Siemens, Telefónica de España i GMV.

“Un grup reduït de tan sols 26 empreses representen el 90% de les vendes en defensa de tot l’Estat espanyol. D’aquestes 26 grans empreses, l’única amb presència més que destacable a Catalunya és Indra, que trobem al 22@ de Barcelona i a la resta de capitals catalanes”, explica Pere Ortega, president del Centre Delàs i també autor de la publicació. Tal com apunta l’informe, una de les més importants de l’IBEX 35 espanyol i, fins fa tres anys, situada entre les 100 grans empreses militars mundials, amb una taxa de creixement en vendes del 455% entre el 1996 a 2015, Indra ha estat una de les empreses més protegides de l'Estat, ja que té la seva major concentració de negoci en el sector públic, a més de gaudir d’una presència molt significativa a totes les ramificacions de la indústria militar.

Del maig del 2017 al maig del 2018, van ser adjudicats a Indra un total de 152 contractes del Ministeri de Defensa, per un valor de més de 65 milions. L’any 2017, la tecnologia de defensa li va generar a Indra 602 milions d’euros, un 20% de la seva facturació total.

A més d’haver-se posicionat com l’empresa espanyola més destacada dels projectes de recerca en seguretat de l’Horizon 2020 (H2020), Indra és una de les 10 companyies més beneficiades pels fons europeus de seguretat.

A Catalunya també hi trobem GMV Aerospace and Defence S.A.U., una de les empreses espanyoles de tecnologies de defensa, vigilància i seguretat que han experimentat un creixement més notable en els darrers anys, com indica la seva facturació, que va passar de 127,12 M€ el 2015 a prop de 196 M€ el 2018. El seu principal client al sector públic espanyol és, clarament, el Ministeri de Defensa, que li ha atorgat -juntament amb l’EMAD- 60 contractes per un valor de més de 24 milions d’euros des del 2013 fins al 2019, sumats al més de milió i mig d’euros en adjudicacions de la Guàrdia Civil i el Ministeri de l’Interior.

Al mateix temps, el revifament a partir de 2015 de la indústria de la defensa espanyola i de les seves ramificacions a Catalunya ha permès no solament l’augment dels pressupostos de defensa i la recuperació del sector industrial militar, sinó també l’increment dels fons destinats a la seguretat i la militarització de fronteres. En aquest sentit, l’informe destaca les ajudes d’ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya destinades a empreses que participen de la indústria militar i de seguretat de fronteres, que entre 2012 i 2018, van assolir un total d’1.214.281 euros.

Aquest sector és, a més, especialment susceptible de ser camp adobat per a la penetració d’empreses de defensa a les institucions educatives, sumant-se a la ja existent Càtedra INDRA-ADECCO de la UAB, a la Càtedra UPF-Oesía, o als projectes que la Universitat Politècnica de Catalunya desenvolupa sota els programes de seguretat d’Horizon2020, com ara el CIPSEC (recerca per a la protecció d’infraestructures crítiques, liderat per ATOS IT), o VIZTA (enfocat a la innovació en el camp dels sensors òptics amb aplicacions en seguretat, on la UPC fa equip amb Beamagine, que pertany al sector emergent de la fotònica, l’optometria i els sistemes biomètrics). L’informe també apunta la presència a diverses universitats catalanes de l’empresa GMV com a subministradora de serveis informàtics.

Podeu consultar i descarregar el resum executiu en català i en castellà; i l'informe complet en català i en castellà.