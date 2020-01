Repressió

La Fiscalia s'oposa a concedir un nou permís a Jordi Cuixart perquè no està penedit

La decisió final serà del jutjat de vigilància penitenciària, que és el responsable quan les peticions de permís són d'entre 48 hores i set dies.

El ministeri fiscal s'ha oposat a concedir un permís de 72 hores a Jordi Cuixart perquè no està penedit. Argumenta que no es procedent deixar sortir Cuixart durant tres dies de la presó perquè és "prematur", "injustificat" i "improcedent". Entre d'altres motius, assenyala que no ha "assumit els fets delictius" ni tampoc ha mostrat "penediment". Tot i que, comptava amb l'informe favorable de la Junta de Tractament de la presó de Lledoners.

Ara, la decisió final serà del jutjat de vigilància penitenciària, que és el responsable quan les peticions de permís són d'entre 48 hores i set dies.

El president d'Òmnium Cultural va sortir per primer cop de la presó el 16 de gener passat per gaudir d'un permís de 48 hores.