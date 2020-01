Lluita institucional

La CUP Reus demanarà un protocol de prevenció de danys produïts per les obres al municipi

«Els desperfectes ocasionats al voltant de les obres generen unes despeses que es podrien estalviar si existís un protocol de prevenció i protecció».

La CUP de Reus presentarà al ple d’aquest divendres una moció per evitar, o minimitzar, els danys produïts durant i després de la realització d’obres al municipi. El grup cupaire veu una bestiesa que algunes obres no protegeixin el mobiliari urbà i aquest s’hagi d’arreglar a posteriori. «Són despeses que la ciutat de Reus es podria estalviar si hi hagués un protocol de prevenció de danys», explica Mònica Pàmies, regidora de la CUP al municipi. I afegeix «no pot ser que la protecció del terra, per exemple, vagi en funció de si la rajola és nova o vella».





Algunes de les mesures proposades per aquest protocol són la protecció del terra, dels fanals o de l’arbrat, la retirada del mobiliari urbà i jardineres i que les tanques que voregen l’obra tinguin una major subjecció al terra, com a previsió de les grans ventades que sovint pateix el municipi. El grup cupaire també considera que cal tenir cura de les espècies d’animals protegides que hi puguin haver als edificis ja construïts, com nius d’orenetes, ratpenats o falciots i que, abans de començar l’obra, caldria sol·licitar l’avaluació dels Agents Rurals.





A més de l’estalvi de diners al Consistori, l’aplicació d’un protocol de prevenció de danys també evitaria moltes de les molèsties al veïnat per obres posteriors de reparació, com el tall continuat de la via pública, sorolls i zones sense servei de contenidors o sense un correcte enlluernament.





L’altra de les mocions que el grup municipal de la CUP presentarà al ple està relacionada amb l’accident l’IQOXA, ocorregut el passat dimarts al Polígon Petroquímic Sud de Tarragona. En aquest sentit, les CUP del Camp faran una roda de premsa dijous dia 23 de gener per explicar la seva postura i futures accions.